VELOCITY FINANCIAL, INC. : Citigroup est neutre sur le titre

Velocity Financial, Inc. est une société de financement immobilier intégrée verticalement. La société octroie et gère des prêts aux investisseurs garantis par des propriétés résidentielles locatives d'un à quatre logements et de petites propriétés commerciales, qu'elle désigne collectivement sous le nom de prêts immobiliers aux investisseurs. Elle octroie des prêts dans tout le pays par l'intermédiaire de son réseau de courtiers en prêts hypothécaires indépendants. Le portefeuille de la société comprend des prêts destinés à l'investissement et des prêts destinés à la vente. Son prêt est garanti par un privilège de premier rang sur la propriété sous-jacente avec la protection supplémentaire d'une garantie personnelle. Son portefeuille de prêts totalise 2,1 milliards de dollars de solde principal impayé (UPB) sur des propriétés dans 45 États et le district de Columbia. La société finance son portefeuille principalement par une combinaison de facilités d'entrepôt garanties engagées et non engagées, de titrisations, de dettes d'entreprise et de capitaux propres.