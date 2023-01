MISES À JOUR COMMERCIALES : Le revenu de Flowtech augmente ; Velocys répond aux attentes.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Velocys PLC - Société de technologie de carburant durable basée à Oxford - Déclare que sa performance pour 2022 était conforme aux attentes du marché. À la fin de 2022, elle disposait d'un solde de trésorerie de 13,4 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 25,5 millions de livres sterling de l'année précédente. S'attend à publier ses résultats annuels en mai. Au cours de l'année, elle a atteint un certain nombre d'étapes et d'objectifs clés qui placent la société dans une position forte pour faire progresser ses projets de référence jusqu'aux points d'inflexion d'évaluation clés et construire son pipeline commercial, indique-t-elle. "Les progrès que nous continuons à faire, soutenus par ces nouveaux développements et les vents arrière des politiques, signifient que nous disposons d'une plate-forme solide pour tenir nos promesses. Par conséquent, nous sommes confiants quant aux années à venir et à notre stratégie de commercialisation", commente le directeur général Henrik Wareborn.

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Investisseur britannique de prêts adossés à des actifs - La valeur nette d'inventaire par action pour le trimestre au 31 décembre est en baisse de 1,26 pence à 94,90 pence, après le paiement des dividendes. Mentionne également de nouvelles réductions de l'évaluation d'un prêt du groupe Co-Living, en raison d'une réévaluation des estimations de la valeur nette réalisable des actifs sous-jacents. Déclare un dividende trimestriel de 1,58125 p par action ordinaire pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre. Déclare qu'elle est "bien placée" pour atteindre ses objectifs d'investissement, notamment des distributions régulières et croissantes.

United Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière basée à Londres avec des projets en Égypte, en Italie et au Royaume-Uni - La production pour 2022 s'est élevée en moyenne à 1 312 barils de pétrole par jour nets, conformément aux prévisions révisées pour 2022 de 1 300 à 1 325 boepd. Achève son programme de travail en Égypte, composé de trois puits de développement, de deux puits d'exploration et de huit workovers. S'attend à ce que le chiffre d'affaires en 2022 s'élève à environ 16 millions USD, contre 19,2 millions USD en 2021. Les soldes de trésorerie s'élevaient à 1,4 million USD, avec une dette nette d'environ 1,5 million USD au 31 décembre. "Sur le plan opérationnel, 2022 a été une année très active pour la société avec un vaste programme de travaux exécuté en Égypte, générant un bon flux de trésorerie opérationnel malgré des résultats de forage mitigés. Au cours des trois années pendant lesquelles United a détenu Abu Sennan, la base de production a généré des flux de trésorerie importants pour l'entreprise. Au fur et à mesure que l'actif arrive à maturité, il passe à une phase de son développement où les opérations se concentrent sur le maintien et l'extension des taux de production à long terme afin de générer des flux de trésorerie opérationnels pour de nombreuses années à venir. L'Egypte reste une partie intégrante de notre activité, fournissant des flux de trésorerie opérationnels qui soutiennent le portefeuille d'actifs plus large de la société et notre stratégie de croissance par le biais de fusions et d'acquisitions", commente le PDG Brian Larkin.

Harmony Energy Income Trust PLC - Société d'investissement basée à Londres et axée sur les projets énergétiques - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre s'élève à 124,92p. Sa valeur liquidative par action C s'élevait à 98,61p à la même date. Déclenche le processus de conversion de ses actions C en nouvelles actions ordinaires. Fixe le ratio de conversion à 0,786735 action ordinaire pour chaque action C. Prévoit de verser un dividende de 8 pence par action pour l'exercice qui se termine le 31 octobre.

Flowtech Fluidpower PLC - fournisseur de produits techniques d'alimentation en fluide - Déclare un chiffre d'affaires de 114,8 millions GBP pour 2022, soit une hausse de 5,2 % par rapport aux 109,1 millions GBP de 2021. La dette nette s'élève à 16,0 millions GBP, soit une hausse de 0,6 % par rapport aux 15,4 millions GBP de l'année précédente, indique-t-elle. "Je suis heureux d'annoncer que Flowtech a réalisé de bons progrès en 2022. Tout en étant très conscient des actions nécessaires pour s'améliorer encore, j'ai confiance en notre équipe et en ses capacités. Je reste optimiste pour 2023 et au-delà", déclare Roger McDowell, président non exécutif.

