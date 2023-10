Velocys plc est une société britannique spécialisée dans la technologie des carburants durables. La société est engagée dans l'ingénierie, la fabrication, le développement et le financement de projets de carburants durables. Elle se concentre sur la fourniture à ses clients d'une solution technologique permettant la production de carburants synthétiques à intensité carbonique négative à partir d'une variété de déchets. Elle offre également une solution intégrée aux développeurs de projets, aux propriétaires et aux exploitants en fournissant des réacteurs, des catalyseurs et des services d'ingénierie associés. Elle participe au développement d'une usine commerciale à Immingham, au Royaume-Uni, à savoir Altalto, pour produire du carburéacteur durable en collaboration avec British Airways. Elle participe au développement d'une usine dans le Mississippi, Bayou Fuels, qui vise à produire plus de 36 millions de gallons par an de carburants de transport à émissions négatives. Elle opère par l'intermédiaire de ses filiales au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Secteur Carburants renouvelables