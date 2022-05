Le Secrétaire du département américain des Transports, Pete Buttigieg, assiste au déploiement de la Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne Lidar au sein de l'université d'État Morgan

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé que le Secrétaire du département américain des Transports, Pete Buttigieg, avait assisté à un déploiement de la Solution d’infrastructure intelligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne, dans le cadre d’une visite destinée à mettre en valeur les investissements du département dans les infrastructures. Le projet qu’il a examiné, qui inclut l’IIS de Velodyne, joue un rôle clé dans ce qu’il a qualifié d’avenir des infrastructures de transport.

U.S. Department of Transportation Secretary Pete Buttigieg visited a deployment of Velodyne Lidar’s Intelligent Infrastructure Solution in a tour to highlight the Department’s investments in infrastructure. The full stack solution combines Velodyne’s award-winning lidar sensors and Bluecity’s AI software. (Photo: Velodyne Lidar)

L'université d'État Morgan, université historiquement noire située à Baltimore, a accueilli le Secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, dans le cadre d’une visite du campus ainsi que de son laboratoire baptisé « National Transportation Center ». La présentation de l’IIS de Velodyne a fait partie de la visite du Secrétaire au sein du Centre pour l’égalité et la mobilité urbaine de l’université. Le Secrétaire Buttigieg a examiné plusieurs sorties de capteur générées par l’Ultra Puck de Velodyne, et discuté des applications potentielles de l’IIS avec des étudiants de l’université d’État Morgan. La solution, déployée en partenariat avec Bluecity et Iteris, est installée sur l’une des principales intersections de l’université, afin de recueillir des données de circulation et des analyses de sécurité.

Les travaux du département américain des Transports visant à mettre en œuvre de nouveaux programmes d’infrastructure permettent d’augmenter les investissements dans les dernières technologies de transport de la part du secteur public. Les nouveaux programmes mis en œuvre dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures tels que le programme Safe Streets and Roads for All et le programme de subventions SMART – permettront de promouvoir la sécurité, l’égalité et la durabilité sur nos routes.

Buttigieg a déclaré : « Nous vivons une période de changement extraordinaire dans le domaine des technologies, certaines de ces technologies étant développées et gérées juste ici. »

« Notre solution est utilisée à travers le monde, fournissant des données et des analyses en temps réel sur des éléments tels que les accidents évités de justesse et les activités des usagers vulnérables de la route », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing chez Velodyne Lidar. « À l’heure où les décès de piétons atteignent un niveau record et sont représentés de manière disproportionnée au sein des communautés défavorisées, les technologies fiables et haute performance offrent une sécurité tout à fait nécessaire pour les populations défavorisées. »

À propos de la Solution d’infrastructure intelligente

La Solution d’infrastructure intelligente assure la surveillance et l’analyse du trafic, afin d’améliorer la sécurité routière, l’efficacité et la qualité de l’air, tout en aidant les agglomérations urbaines à planifier des systèmes de transport plus intelligents et plus sûrs. La solution complète, qui combine les capteurs lidar primés de Velodyne et le logiciel d’IA de Bluecity, est déployée sur trois continents, et comprend également des systèmes déployés au Texas, en Floride, au Nevada, en Californie, dans le New Jersey, dans le Missouri et au Canada.

En améliorant la fluidité du trafic et en réduisant les embouteillages, la Solution d’infrastructure intelligente favorise l’efficience énergétique et réduit les émissions de gaz à effet de serre, pour un avenir plus durable. Récemment, la solution a remporté le prix de l’innovation SXSW 2022, décerné dans le cadre des conférences et festivals South by Southwest. En 2021, la Solution d’infrastructure intelligente a reçu un Smart 50 Award décerné par Smart Cities Connect, prix récompensant les 50 projets de villes intelligentes, les plus transformateurs au monde.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

