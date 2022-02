Le programme Automated with Velodyne fait croître son écosystème à 100 partenaires

Le programme promeut les partenaires de Velodyne Lidar, y compris NVIDIA et Siemens, à l'international afin de favoriser la croissance du secteur

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que son programme Automated with Velodyne (AwV) comptait désormais 100 entreprises partenaires qui œuvrent pour commercialiser des solutions autonomes de nouvelle génération, en utilisant les capteurs lidar et les logiciels de Velodyne. Cette étape majeure démontre l’engagement continu de Velodyne à promouvoir le marché mondial ainsi qu’à mettre au point des solutions innovantes basées sur le lidar, qui font progresser l’autonomie, la sécurité et la durabilité dans un large éventail d'industries.

À l’heure où l’écosystème lidar poursuit son expansion, renforçant le déploiement de la technologie dans les secteurs industriels, de la robotique, des infrastructures, de l’automobile, et bien plus encore, la collaboration est un excellent exemple de la manière dont l’écosystème AwV fait progresser l’industrie.

« Automated with Velodyne est le futur de l’intégration lidar, et l’écosystème est indispensable pour la mise en œuvre de solutions du quotidien », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing chez Velodyne Lidar. « Le fait d’atteindre la barre des 100 partenaires confirme que les plus grands innovateurs mondiaux constatent l’énorme valeur qu’offrent la technologie et les prouesses de marketing de Velodyne à leur entreprise. Nous sommes ravis de travailler avec un groupe aussi prestigieux d'entreprises pionnières, à la fois pour accroître leur visibilité et pour les aider à exploiter l’immense potentiel de croissance des solutions basées sur le lidar. »

Les partenaires AwV de Velodyne, tels que NVIDIA et Siemens, permettent au lidar de jouer un rôle crucial dans la sécurité et l’efficience de la conduite, dans une large gamme d’environnements clients.

Les solutions conçues avec les technologies de Velodyne et NVIDIA délivrent une informatique en périphérie critique pour la robotique, les villes intelligentes et le fonctionnement des VA. Velodyne a également rejoint le programme NVIDIA Metropolis, qui vise à commercialiser une nouvelle génération de solutions de vision par IA, afin de renforcer la sécurité et l’efficience de nos lieux publics et de nos opérations sur le lieu de travail.

« Velodyne est un précieux partenaire de NVIDIA Metropolis, et leurs systèmes lidar, combinés à l’informatique en périphérie accélérée par processeur graphique de NVIDIA, fournissent la perception en temps réel et l’IA nécessaires, à l’heure où nous automatisons de plus en plus les espaces et les processus les plus importants au monde », a déclaré Adam Scraba, directeur du marketing produit chez NVIDIA. « Plusieurs villes, telles qu’Austin au Texas, mettent d’ores et déjà en œuvre nos efforts combinés pour mieux évaluer les conditions de trafic en temps réel et identifier les mesures de sécurité proactives qui permettent de sauver des vies. »

Siemens fournit des solutions logicielles pour développer, tester et valider les systèmes industriels, VA et ADAS qui utilisent les capteurs lidar de Velodyne. La technologie de Siemens crée un environnement simulé qui aide les entreprises à contrôler leurs applications autonomes dans un monde virtuel, avant de passer aux terrains d'essais physiques.

« Nous utilisons la technologie lidar de Velodyne pour concevoir des modèles de capteurs basés sur la physique qui permettent à nos logiciels de simulation de tester et optimiser les solutions autonomes », a déclaré Martijn Schut, directeur des produits chez Siemens Digital Industries Software. « Nos systèmes fournissent aux entreprises des outils de simulation et de jumeaux numériques qui accélèrent l’intégration des capteurs de Velodyne dans des solutions promouvant l’autonomie et la sécurité. La combinaison du lidar et de la simulation crée une passerelle idéale qui permet aux entreprises de se transformer en entreprises numériques. »

Par le biais d’AwV, Velodyne favorise le développement des partenaires en soutenant l’innovation, en promouvant les applications et en créant des relations durables avec les clients et les entreprises. Velodyne dispose de solides canaux de vente et de distribution à travers le monde, et sensibilise son réseau aux solutions des partenaires. Les intégrateurs bénéficient d’un accès précieux à la position de leader du marché de Velodyne, ainsi qu’à une équipe dédiée qui s’engage à aider leur entreprise à se développer. En outre, Velodyne aide les intégrateurs à saisir de nouvelles opportunités d’affaires, tout en se focalisant sur la manière dont chaque solution peut améliorer la vie des particuliers et accroître la sécurité au sein des communautés.

Les partenaires AwV englobent un large éventail d’applications qui reflète la profondeur et l’ampleur du portefeuille de logiciels et de capteurs lidar de Velodyne sur trois marchés clés : les infrastructures intelligentes, les systèmes industriels, ainsi que la robotique et l’automobile, y compris les VA et ADAS. Le programme inclut également plusieurs universités engagées dans des initiatives de recherche et de test sur les solutions lidar.

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

