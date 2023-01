Michael Dee démissionne du conseil d'administration de Velodyne Lidar

"Dee a précédemment critiqué le conseil d'administration et la direction et a exprimé ses préoccupations concernant ses différences d'opinion considérables avec certains membres du conseil d'administration et de la direction", a déclaré la société dans un dépôt.

Dee, qui avait été nommé président de la société en 2021 après que Joseph Culkin se soit retiré pour des raisons de santé, avait démissionné en juillet dernier de ce rôle et de tous les autres comités.

L'action de Velodyne avait chuté de près de 84 % l'année dernière.