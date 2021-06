Pour répondre à une très forte demande : Velodyne Lidar LIVE ! intègre un nouvel organisateur et propose de nouveaux épisodes

Les prochains épisodes s’intéresseront aux progrès des solutions autonomes afin de façonner un avenir plus sûr et plus intelligent

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui les nouveaux épisodes de sa série de webinaires Velodyne Lidar LIVE ! et l’arrivée d’un deuxième organisateur, l’expert de l’industrie automobile Charlie Vogelheim, afin d’enrichir la série grâce à une variété plus large d’invités et de nouveaux formats. La série offre désormais deux épisodes par mois afin de répondre à la demande du public qui souhaite découvrir les nombreuses façons dont les solutions autonomes font progresser la mobilité sécurisée et les communautés intelligentes.

Pour vous inscrire aux épisodes de la série de webinaires gratuits Velodyne Lidar LIVE ! rendez-vous sur le site : https://velodynelidar.com/events/.

Les webinaires de 45 minutes présentent des conversations avec des experts du secteur, qui façonnent la mobilité future, laquelle transformera nos vies, nos communautés et nos industries. Les épisodes précédents ont été consacrés au test routier des véhicules connectés et automatisés, ainsi qu’à la manière dont les solutions autonomes améliorent le contrôle de la circulation, la cartographie mobile et la manipulation des bagages à l’aéroport. Les nouveaux formats incluent des tables rondes permettant aux épisodes d’approfondir les sujets.

Les experts qui interviendront dans le cadre des futurs épisodes incluent :

Le 4 juin 2021 à 10h00, heure avancée du Pacifique : Kat Dransfield, vice-présidente de la stratégie produits et plateformes numériques chez Local Motors. Dransfield discutera du déploiement mondial du véhicule autonome Olli 2.0, et de la production de véhicules imprimés en 3D de nouvelle génération au sein de l’usine de Local Motors à Knoxville, dans le Tennessee.

Le 9 juillet 2021 à 10h00, heure avancée du Pacifique : Kamil Litman, vice-président des logiciels chez May Mobility. Litman explorera la manière dont les solutions de navettes sécurisées, efficaces et durables peuvent compléter les options de transport public.

Le 6 août 2021 à 10h00, heure avancée du Pacifique : Sameer Sharma, directeur général mondial (villes intelligentes et transports), solutions IdO chez Intel, et Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne. Cette discussion abordera les politiques et réglementations autour des infrastructures intelligentes, ainsi que la manière dont les applications de villes intelligentes peuvent améliorer les services publics tout en renforçant la sécurité et la qualité de vie.

Le 20 août 2021 à 10h00, heure avancée du Pacifique : Natasha Thomas, maîtrise en gestion d’organisations à but non lucratif, directrice exécutive de Mothers Against Drunk Driving Northern California. Thomas abordera le rôle des technologies de véhicules autonomes dans l’accomplissement de l’objectif de zéro décès causé par l’alcool au volant.

Charlie Vogelheim rejoint Pamela Gauci, directrice des événements et du marketing de Velodyne, en tant qu’organisateur de la série. Vogelheim possède plus de 30 années d’expérience dans l’industrie automobile en tant qu’organisateur de Motor Trend Audio, éditeur exécutif chez Kelley Blue Book, et vice-président de J.D. Power and Associates. Il a été largement reconnu pour son rôle en tant que modérateur dans le cadre du Sommet mondial sur la sécurité 2020.

« Notre public nous indique qu’il souhaite en savoir plus sur la manière dont l’autonomie permet d’offrir des transports sécurisés, durables et accessibles, ainsi que des communautés intelligentes », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing chez Velodyne Lidar. « Les solutions lidar ont permis de déployer une grande variété d’applications. Velodyne Lidar LIVE ! continuera de présenter les nombreuses solutions autonomes en action, qui améliorent aujourd’hui nos existences de manière significative à travers le monde. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

