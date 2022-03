Rüsselsheim am Main choisit la Solution d'infrastructure intelligente, de Velodyne Lidar pour surveiller le trafic routier municipal et améliorer la qualité de l'air urbain

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que la ville de Rüsselsheim am Main, en Allemagne, avait choisi Velodyne pour mettre en œuvre une Solution d’infrastructure intelligente, apte à créer un système à l’échelle de la ville pour le contrôle du passage des camions. Rüsselsheim utilisera la solution complète basée sur le lidar, de Velodyne, pour la surveillance numérique et le signalement des camions interdits dans les rues de la ville, afin de réduire la congestion routière et la pollution atmosphérique et sonore.

Dans le cadre d’une initiative visant à numériser les systèmes de transport municipaux (appelée DikoVers), Rüsselsheim déploiera la Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne, comprenant 16 stations de surveillance, basées sur lidar, et situées sur des routes d’accès très fréquentées utilisées pour entrer et sortir de la ville.

Le système de transport municipal, équipé de capteurs Velodyne, a été développé et coordonné avec le responsable de La liberté d’information, du gouvernement de l’État de Hesse. Le responsable est chargé de veiller à la conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), de l’Union européenne, qui protège la confidentialité des données. Les capteurs lidar de l’application capturent les caractéristiques non personnalisées des véhicules et de leurs occupants, sur les routes, de manière à détecter et surveiller électroniquement les camions soumis à l’interdiction de circuler dans la ville, visant à réduire le trafic.

« Ce système de surveillance du trafic, conforme à la protection des données, joue ainsi un rôle de pionnier en Allemagne », ont déclaré les autorités de la ville de Rüsselsheim am Main.

Pour classer les véhicules et identifier ceux étant soumis à l’interdiction des camions, mise en place à Rüsselsheim, la Solution d’infrastructure intelligente utilise les capteurs lidar Ultra Puck de Velodyne, qui n’identifient ni les traits du visage du conducteur ni les numéros de plaque d’immatriculation, protégeant ainsi la vie privée des personnes et des véhicules. La surveillance numérique de l’application réduit la charge de travail, liée à l’application de la loi, pour les ressources policières.

Situé au centre de la région Rhin-Main, qui est la deuxième plus grande région métropolitaine d’Allemagne, Rüsselsheim est une plaque tournante de transport, idéale avec de nombreuses connexions autoroutières. Ces routes déversaient néanmoins des centaines de camions par jour, à travers la ville, occasionnant une circulation dense et nocive pour la qualité de l’air urbain. Pour résoudre ce problème, Rüsselsheim a interdit dans les rues de la ville le transit des camions de plus de 7,5 tonnes, dont le point de départ ou de destination est situé en dehors de la commune.

« Rüsselsheim adopte une approche innovante pour protéger les habitants de la ville, des embouteillages, du bruit et des gaz d’échappement causés par le trafic des camions longues distances », a déclaré Laura Wrisley, vice-présidente principale des ventes mondiales, chez Velodyne Lidar. « Velodyne est convaincue que les applications de ville intelligente, comme notre Solution d’infrastructure intelligente, peuvent apporter des améliorations révolutionnaires aux systèmes de transport municipaux et aux initiatives de durabilité urbaine. »

Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne

La Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne combine les capteurs lidar primés de Velodyne et le puissant logiciel d’intelligence artificielle (IA), de Bluecity. La solution crée une carte 3D en temps réel, des routes et des intersections, détectant et fournissant ainsi des informations précises sur les usagers de la route, incluant les véhicules, les piétons et les cyclistes. Elle recueille des données de manière fiable dans toutes les conditions d’éclairage et de météo, permettant une exploitation tout au long de l’année, tout en préservant la vie privée des personnes. Pour ce projet, COM-IoT Technologies fournira un module spécial de comparaison d’images à la Solution d’infrastructure intelligente.

Rüsselsheim prévoit également d’utiliser à l’avenir les capacités de surveillance et d’analyse du trafic, que la solution met à sa disposition. Ces capacités permettent en effet de prédire, diagnostiquer et résoudre les problèmes de sécurité routière, aidant ainsi les municipalités et autres clients, à prendre des décisions éclairées dans la mise en place des mesures correctives.

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité.

