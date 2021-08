Velodyne Lidar : ANYbotics renforce ses robots mobiles autonomes grâce aux capteurs de Velodyne Lidar

Équipés des capteurs Velodyne Puck™, les robots ANYbotics automatisent les inspections industrielles

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que la société ANYbotics équipait ses robots mobiles autonomes de capteurs lidar Puck™ de Velodyne. Les robots d’ANYbotics fournissent aux opérateurs industriels une solution d’inspection robotique automatisée, afin de soutenir les efforts de surveillance et de maintenance des usines.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210804006190/fr/

Equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors, ANYbotics’ four-legged robot ANYmal performs inspection and monitoring tasks in challenging industrial terrains such as mining and minerals, oil and gas, chemicals, energy and construction. (Photo: ANYbotics)

Le robot à quatre pattes, ANYmal, d’ANYbotics exécute des tâches d’inspection et de surveillance dans des terrains industriels difficiles, notamment dans les secteurs des mines et des minéraux, du pétrole et du gaz, des produits chimiques, de l’énergie et de la construction. Les pattes d’ANYmal offrent une mobilité inégalée pour monter et descendre des escaliers, franchir des obstacles, des marches et des trous, et se faufiler dans des espaces restreints. La charge utile d’inspection d’ANYmal fournit des renseignements visuels, thermiques et acoustiques, afin de surveiller l’état des équipements et des infrastructures. Équipée des capteurs Puck de Velodyne, la solution d’inspection robotique d’ANYbotics est capable de cartographier les environnements industriels, de manière à détecter les obstacles et permettre à ANYmal d’éviter les collisions lors de ses déplacements dans des environnements difficiles, grâce à un niveau de précision supérieur.

« Les capteurs lidar de Velodyne fournissent à ANYmal un flux constant d’informations 3D en haute résolution, concernant son environnement, ce qui permet au robot d’effectuer une cartographie et de patrouiller en toute sécurité au sein d’environnements complexes et inhospitaliers », a déclaré Daniel Lopez Madrid, chef de l’équipe Perception, chez ANYbotics. « Les capteurs offrent les capacités de localisation et de cartographie précises dont ont besoin nos robots pour comprendre l’environnement physique dans lequel ils opèrent, et la moindre altération comme les personnes et les objets en mouvement. »

« Les solutions robotiques d’ANYbotics excellent en matière d’automatisation des inspections industrielles qui procurent aux opérateurs d’usine des informations leur permettant de maximiser la disponibilité des équipements, et d’améliorer la sécurité », a déclaré Erich Smidt, directeur exécutif pour la région Europe, chez Velodyne Lidar. « En utilisant les capteurs lidar de Velodyne, ses robots évoluent de manière autonome au sein d’environnements complexes à étages multiples, en trouvant l’itinéraire le plus rapide pour exécuter leurs missions. Lorsqu’il est en fonctionnement, le système du robot évite les obstacles en toute sécurité et se déplace de manière fiable sur des terrains difficiles. »

Les capteurs lidar de Velodyne constituent des éléments importants en matière d’autonomie et de navigation robotique. Ils permettent aux robots mobiles un déploiement en dehors des situations contrôlées grâce à des tâches prédéfinies, et fonctionnent dans des environnements imprévisibles et non familiers. Les capteurs de Velodyne fournissent des données de perception 3D, en temps réel, destinées à la localisation et la cartographie, ainsi qu’à la classification et au suivi des objets. Combinant des données d’image en haute résolution avec un large champ de vision, vertical, les capteurs détectent y compris la forme des objets présentant une faible réflectivité, quels que soient leur matière ou leur mouvement. Cette capacité de perception est indispensable au fonctionnement sécurisé et efficace des robots mobiles.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210804006190/fr/