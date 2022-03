Velodyne Lidar LIVE! La série d'apprentissage numérique est de retour pour une deuxième saison

Découvrez comment les solutions lidar complètes transforment les transports et la robotique à travers le monde

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui la deuxième saison de sa série d'apprentissage numérique intitulée Velodyne Lidar LIVE!, qui débutera le 25 mars 2022 à 10h00 heure avancée du Pacifique (PDT). Cette série débute par une discussion technologique (un « TechTalk ») animée par deux experts du lidar chez Velodyne, dans une conversation approfondie sur le capteur Velarray M1600 et le logiciel Vella Development Kit (VDK). Cette session explore la manière dont ces produits confèrent une solution complète permettant d’accélérer le développement et le délai de commercialisation de technologies autonomes en perpétuelle évolution.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220322005309/fr/

Velodyne Lidar announced the second season of its digital learning series called Velodyne Lidar LIVE! begins March 25, 2022 at 10:00 a.m. PDT. The educational webinars look at lidar-enabled technology and its applications, as well as public policy topics that address improving people’s lives in a world in motion. Photo Credit: Velodyne Lidar

Pour vous inscrire aux épisodes de la série de webinaires gratuits Velodyne Lidar Live! rendez-vous sur le site : https://velodynelidar.com/events/.

Velodyne Lidar LIVE! s’intéresse à la technologie fondée sur le lidar, à ses applications, ainsi qu’à plusieurs sujets de politique publique autour de l’amélioration de la vie des individus dans un monde en mouvement. Les webinaires de formation, qui se tiennent à intervalles réguliers jusqu’à la fin de l’année, incluent des conversations avec des experts du secteur qui façonnent la mobilité afin de la rendre plus sûre, plus efficiente et plus durable. Les épisodes traitent de la manière dont les solutions autonomes innovantes transforment les différents secteurs tels que l’industrie, la robotique, les infrastructures intelligentes et l’automobile.

Les épisodes de cette année font suite à une première saison à succès, qui a attiré un public de plusieurs milliers de personnes. Parmi ce public figuraient des développeurs de solutions autonomes, des experts du secteur, ainsi que des institutions publiques et des établissements d’enseignement. La première saison est disponible sur la chaîne YouTube de Velodyne.

Sommaire des épisodes de cette saison :

Lors de la session TechTalk du 25 mars (cliquez ici pour vous inscrire), Sherwin Cabatic et Christopher Thompson de chez Velodyne discutent de l’utilisation du capteur Velarray M1600 et du logiciel VDK pour le développement d’applications autonomes. Le capteur Velarray M1600 offre une remarquable perception à proche distance, pour une navigation en toute sécurité dans différentes conditions environnementales. Le logiciel VDK facilite pour les développeurs la progression des cycles d’innovation, en combinant le logiciel de perception Vella de Velodyne avec les capteurs lidar de la société.

Asad Lesani, cofondateur et PDG de Bluecity, évoquant l’Intelligent Infrastructure Solution (IIS) de Velodyne, qui combine les capteurs lidar primés de Velodyne avec le logiciel d’IA de Bluecity. Cette session aborde les avantages immédiats que confère l’IIS aux équipes municipales pour améliorer les opérations de trafic, effectuer la planification urbaine, et progresser sur la voie des objectifs de sécurité routière « Vision Zero ».

Renu Robotics examinant son Renubot, une tondeuse entièrement électrique et totalement autonome, qui permet aux installations solaires et énergétiques de réaliser des économies en termes d’argent, de temps et d’émissions de carbone. Cette session aborde la manière dont le produit leader Renubot crée l’avenir de systèmes non routiers autonomes et sans carbone, qui amélioreront la qualité de vie.

EasyMile évoquant la manière dont ses véhicules autonomes basés sur lidar contribuent à transformer la possibilité pour les communautés et les entreprises de proposer de nouveaux services de transport de passagers, ainsi que de transporter des marchandises dans le cadre de processus intralogistiques au sein des usines, des centres d’approvisionnement et des aéroports.

ROBORACE abordant la manière dont la société offre au public l’opportunité d’observer les exploits surhumains que peuvent accomplir les voitures de course autonomes sur circuit, tout en évoluant à grande vitesse à proximité immédiate. Une compétition précédente du ROBORACE Championship lors de la première saison sera également évoquée.

« Velodyne Lidar LIVE! est une série très appréciée par le public, et c’est pourquoi nous proposons de nouveaux épisodes, qui abordent les évolutions fascinantes de l’autonomie et de la mobilité », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing chez Velodyne Lidar. « La série place véritablement l’accent sur les aspects concrets. Les sessions examinent les technologies et applications de pointe qui sont aujourd’hui disponibles et déployées. La période actuelle est incroyablement excitante pour le secteur du lidar, et le public pourra découvrir comment les solutions autonomes améliorent la vie des individus, les communautés, et les différents secteurs ».

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections Rapport de gestion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation (« Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations »), et Facteurs de risque (« Risk Factors ») dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220322005309/fr/