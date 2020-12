Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui que le Dr Mircea Gradu, vice-président principal des produits et de la qualité de la société, serait le conférencier vedette du webinaire Hexagon | AutonomouStuff qui portera sur la façon dont les solutions lidar peuvent améliorer la sécurité des véhicules grand public.

Le webinaire gratuit, intitulé « Automotive-grade solid-state lidar for ADAS and autonomy: Velodyne Velarray H800 » (Le lidar solide de qualité automobile pour l’ADAS et l’autonomie : la solution Velarray H800 de Velodyne) démarrera le 15 décembre 2020 à 14h00, heure de l’est. Il sera animé par Nicole Waier, vice-présidente des ventes mondiales et du développement commercial, AutonomouStuff. Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.

Le webinaire se concentrera sur le Velarray H800, le nouveau capteur lidar solide de Velodyne, conçu pour une navigation sûre et une prévention des collisions dans les systèmes avancés d’assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) et les applications de mobilité autonome. Le Velarray H800 permet aux constructeurs automobiles de concevoir des solutions ADAS qui contribuent à réduire les accidents de la route, ainsi que les blessures et les décès de conducteurs, passagers, cyclistes et piétons. Le Velarray H800 est une technologie clé qui sera utilisée dans des systèmes permettant une sécurité puissante des véhicules, y compris dans les systèmes de freinage d’urgence automatique, d’assistance active au maintien de la trajectoire et de régulation adaptative de la vitesse.

Le webinaire abordera également la solution de freinage d’urgence automatique devant les piétons (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) de Velodyne, qui combine un logiciel propriétaire, appelé Vella™, avec les capteurs lidar de Velodyne. Les statistiques récentes concernant les accidents de piétons montrent que les systèmes PAEB pourraient permettre de sauver des milliers de vies chaque année en améliorant les performances dans les conditions de faible éclairage. Selon la National Highway Traffic Safety Association, en 2018, 76 % du total des 6 283 décès de piétons aux États-Unis se sont produits dans des conditions de faible éclairage. L’ajout de la technologie lidar peut aider à réduire les risques que présentent les systèmes PAEB actuels en manquant souvent de protéger les piétons évoluant dans des conditions de faible éclairage.

Pour démontrer comment les systèmes PAEB peuvent être rendus plus performants grâce au lidar, Velodyne a testé son système PAEB basé sur la technologie lidar par rapport à un système PAEB hautement coté construit autour d’une caméra et d’un radar. En conditions nocturnes, le système PAEB basé sur la caméra et le radar a échoué dans les cinq scénarios, tandis que le système basé sur la technologie lidar a évité la collision dans chaque situation testée. La combinaison des données lidar Velarray et du logiciel de traitement Vella améliore considérablement les performances du système PAEB, si l’on se base sur un cas d’utilisation qui cause la mort de milliers de piétons chaque année, et renforce les performances du véhicule en termes de sécurité fonctionnelle. Pour plus d’informations sur les tests, veuillez consulter le livre blanc récemment publié par Velodyne concernant la solution PAEB ici.

« Le lidar est un élément essentiel dans la création de systèmes de conduite avancés qui peuvent améliorer la sécurité des véhicules, des passagers et des piétons. Les participants au webinaire vont pouvoir entendre un expert de l’industrie s’exprimer sur la façon dont le capteur lidar Velarray H800 peut aider à rendre les voitures et les routes plus sûres pour tous », a déclaré Mme Waier, vice-présidente des ventes mondiales et du développement commercial chez AutonomouStuff.

« Ce webinaire abordera la manière dont les constructeurs automobiles peuvent améliorer considérablement l’efficacité et l’efficience des fonctions d’assistance à la conduite des véhicules et atteindre l’autonomie complète en utilisant le Velarray H800. Le capteur apporte une approche révolutionnaire qui permet de rendre les véhicules plus intelligents et plus sûrs », a confié pour sa part Mircea Gradu.

Mircea Gradu dirige les efforts de Velodyne pour concevoir, développer et fabriquer des produits de classe mondiale conformes aux normes de qualité internationales et a été le directeur et président du conseil de la Society of Automotive Engineers (SAE) International en 2018. Il est également professeur au département Génie mécanique et aérospatial de l’Université de Californie à Irvine (University of California Irvine, UCI), membre du conseil de direction de l’Institute for Transportation Studies de l’UCI et membre du conseil de la FISITA (International Federation of the Automotive Engineering Societies).

Le Velarray H800 offre des caractéristiques exceptionnelles en termes de portée, de champ de vision et de résolution, afin de soutenir les progrès en matière d’autonomie et d’ADAS, du niveau 2 au niveau 5. Le format intégrable et compact du capteur est conçu de manière à ce qu’il puisse s’intégrer parfaitement derrière le pare-brise d’un camion, d’un bus ou d’une voiture, ou être installé facilement à l’extérieur du véhicule. Il a été conçu pour offrir des performances de classe automobile et a été élaboré en utilisant l’architecture micro-lidar array (MLA) exclusive et révolutionnaire de Velodyne.

