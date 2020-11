Velodyne Lidar : Le webinaire de l'ITS America présente en quoi les solutions basées sur le lidar peuvent améliorer la sécurité des piétons

Un expert de Velodyne Lidar rejoint la table ronde qui abordera la manière dont le lidar peut améliorer la sécurité et l’efficience des transports

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui unir ses forces avec l’Intelligent Transportation Society of America (ITS America), afin d’élaborer un webinaire qui explorera en quoi la technologie lidar peut favoriser la mobilité intelligente dans les applications de villes intelligentes. Velodyne et l’ITS America collaborent pour faire progresser les solutions de véhicules autonomes et de villes intelligentes, dans le but de sauver des vies, d’améliorer la mobilité et de promouvoir la durabilité.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201106005566/fr/

Velodyne’s lidar sensors provide high-definition, three-dimensional information to autonomous vehicles and smart city solutions with the goal of saving lives, improving mobility and promoting sustainability. (Photo: Business Wire)

Ce webinaire gratuit, intitulé « Une approche basée sur le lidar en matière de sécurité des piétons », sera organisé le 12 novembre 2020 à 14h00 (HE). Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Web du webinaire.

Entre 2009 et 2018, le nombre de décès de piétons a augmenté de 53 %, d’après l’Insurance Institute for Highway Safety. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) rapporte que plus de 6 000 piétons sont tués chaque jour lors d’accidents de la route.

Pour résoudre ce problème, plusieurs technologies basées sur le lidar sont mises en œuvre dans différents secteurs, notamment pour les véhicules autonomes, les systèmes avancés d’aide à la conduite et les infrastructures intelligentes. Les intervenants du webinaire expliqueront comment les solutions équipées du lidar sont actuellement déployées dans le but de sauver des vies.

La table ronde sera animée par Amy Ford, vice-présidente des programmes politiques et de la mobilité à la demande chez ITS America. Le panel du webinaire réunit les dirigeants suivants :

Nikhil Naikal – vice-président de l’ingénierie logicielle, Velodyne Lidar

Asad Lesani – PDG de Blue City Technology

Olivier Le Cornec – directeur de la technologie, NAVYA

« Les solutions de villes intelligentes et de véhicules automatisés basées sur le lidar peuvent contribuer à sauver des vies, à améliorer la mobilité, ainsi qu’à promouvoir la durabilité. La table ronde partagera de échanges de vue sur la manière dont les entreprises et les organisations gouvernementales utilisent les capteurs lidar pour ouvrir la voie à une nouvelle génération d’infrastructures intelligentes ainsi qu’au déploiement de véhicules autonomes », a déclaré M. Ford.

« Les participants au webinaire entendront un panel d’experts expliquer comment les capteurs de Velodyne sont utilisés aujourd’hui pour promouvoir la sécurité des piétons et des véhicules sur les routes, ainsi que pour améliorer la mobilité et l’efficience au sein de nos communautés », a déclaré Sally Frykman, directrice de la communication chez Velodyne Lidar.

