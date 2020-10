Velodyne Lidar : Les capteurs de Velodyne Lidar alimentent le système de surveillance de lignes électriques aériennes V3 de LineVision

Velodyne va fournir à LineVision des capteurs destinés à améliorer les opérations des fournisseurs d’électricité ainsi qu’à prévenir les incendies destructeurs

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de vente avec LineVision, Inc., fournisseur de solutions destinées à surveiller, optimiser et protéger les réseaux électriques critiques du monde entier. LineVision utilise les capteurs lidar à haute performance de Velodyne dans son système de surveillance des lignes électriques aériennes V3, afin d’aider les fournisseurs d’électricité à exploiter leur réseau de manière plus sécurisée et efficiente.

Alimentée par le capteur Puck™ de Velodyne, la technologie de LineVision fournit à ses clients fournisseurs d’électricité une visibilité qui n’était pas disponible auparavant sur la performance des actifs, pour une gestion optimisée. La connaissance situationnelle aide les fournisseurs d’électricité en identifiant les anomalies opérationnelles, en contribuant à limiter les événements susceptibles de causer des incendies ou des dommages avant qu’ils ne surviennent. Les lignes équipées de la solution de surveillance de LineVision sont plus sûres, plus fiables, et peuvent supporter jusqu’à 40 pour cent d’électricité supplémentaire par rapport aux lignes non surveillées.

Le système V3 de LineVision tire parti des capteurs de Velodyne ainsi que de capacités analytiques avancées pour surveiller en permanence l’état des lignes électriques, afin d’assurer un fonctionnement plus sûr et plus fiable. Le système peut détecter les problèmes tels que les lignes affaissées, endommagées par une tempête, soumises à de dangereux mouvements extrêmes, ou « galopantes ».

« Les incendies tragiques survenus dans l’ouest des États-Unis indiquent qu’il est indispensable de surveiller les lignes de transmission électrique aériennes afin de réduire le risque d’incendie », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « La technologie de LineVision aide les fournisseurs d’électricité à prévenir les incendies tels que ceux ayant engendré un impact dévastateur sur nos forêts et nos quartiers. Nous sommes particulièrement fiers de nous associer avec LineVision dans le cadre de cette mission importante consistant à rendre le réseau électrique plus sûr et plus efficient. »

Le système V3 fournit également des capacités de suivi dynamique des lignes (Dynamic Line Rating, DLR) qui permettent aux fournisseurs d’électricité d’identifier les capacités inutilisées sur les lignes de transmission, facilitant ainsi l’intégration de ressources d’énergies renouvelables sur le réseau électrique. Les clients de LineVision incluent les principaux fournisseurs d’électricité du monde entier, la société ayant récemment annoncé, entre autres projets, une collaboration avec la Tennessee Valley Authority (TVA).

« Velodyne est un partenaire important qui nous aide à fournir au secteur de l’électricité l’unique solution de surveillance des lignes aériennes sans contact », a déclaré Jonathan Marmillo, cofondateur et vice-président de la gestion des produits chez LineVision. « Les capteurs Puck fournissent à notre système V3 ce que je considère être la meilleure résolution d’image et la meilleure précision des données en temps réel, deux éléments essentiels pour aider nos clients fournisseurs d’électricité à maximiser la sécurité et l’efficience de leurs lignes. »

Les capteurs Puck de Velodyne fournissent des données informatiques de perception enrichies, qui permettent aux entreprises d’élaborer rapidement et facilement des modèles 3D hautement précis de tous les environnements. Le capteur Puck délivre des images à 360° haute résolution permettant de mesurer et d’analyser avec précision l’environnement. Modèle compact et de taille réduite, ce capteur est adapté à une utilisation industrielle tout-terrain. La fiabilité, l’efficience énergétique et la polyvalence du capteur Puck en fait une solution idéale pour les applications d’infrastructures exigeantes.

À propos de LineVision

LineVision permet aux fournisseurs d’électricité d’améliorer la capacité, la fiabilité et la sécurité des lignes de transmission, grâce à des analyses et à des capteurs avancés. La solution de LineVision fournit à ses clients fournisseurs d’électricité une visibilité sur la performance et la sécurité des actifs qui n’était pas disponible auparavant. Les systèmes sans contact clés en main de LineVision peuvent être rapidement déployés sans nécessiter de coupures de courant, de travaux sous tension ou d’équipements spécialisés. LineVision a pour vocation d’aider les compagnies de services publics à optimiser les performances du réseau électrique.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estime », « projeté », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l’intention », « croit », « cherche à », « peut », « devenir », « devoir », « futur », « proposer », les verbes conjugués au futur et au conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

