Velodyne Lidar :  Lidar LIVE! Une série de webinaires explore l'autonomie dans les villes intelligentes, les grottes, les aéroports et les interventions en cas de catastrophe

La série de webinaires examine les nouveautés en matière de lidar et de mobilité pour construire un avenir plus sûr et plus intelligent

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui une nouvelle série de webinaires, intitulée Velodyne Lidar LIVE! qui commencera le 28 janvier 2021 à 13 h, heure du Pacifique (PST). La série débute par une conversation avec le Dr Stefan Hrabar, PDG de Emesent, sur la manière d’aborder l’exploration autonome dans des environnements difficiles d’accès, tels que les grottes, les chantiers de génie civil, les infrastructures de télécommunications, et les environnements d’intervention en cas de catastrophe.

The Velodyne Lidar LIVE! digital learning series examines what’s happening in lidar and mobility to build a safer, more intelligent future. (Graphic: Velodyne Lidar, Inc.)

Pour vous inscrire aux épisodes de la série de webinaires gratuits Velodyne Lidar LIVE! rendez-vous sur le site : https://velodynelidar.com/events/.

Velodyne Lidar LIVE! se penche sur les développements de l’industrie concernant le développement d’une mobilité plus sûre et d’une autonomie plus intelligente. Les webinaires de 45 minutes présentent des conversations avec des experts du secteur, qui façonnent la mobilité future, laquelle transformera nos vies, nos communautés et nos industries.

En plus d’Emesent, les entreprises qui s’exprimeront dans les futurs épisodes comprennent :

26 février 2021 à 10 h, heure du Pacifique (PST) : Asad Lesani, PhD, cofondateur et PDG de Bluecity Technology. M. Lesani expliquera comment les applications pour la surveillance du trafic, dans le contexte des villes intelligentes, peuvent améliorer la sécurité routière et la mobilité.

23 avril 2021 à 10 h, heure du Pacifique (PST) : Atul Acharya, directeur de la Stratégie et des opérations des véhicules autonomes, chez GoMentum Station. M. Acharya expliquera comment GoMentum Station, une installation de test pour la technologie des véhicules connectés et automatisés, détenue et exploitée par AAA en Californie du Nord, au Nevada et en Utah, joue un rôle clé dans les procédures de tests et le développement de la prochaine génération de transport.

21 mai 2021 à 10 h, heure du Pacifique (PST) : ThorDrive, une société développant des tracteurs de fret et des chariots à bagages autonomes, montrera comment leur solution peut transformer le paysage des opérations aéroportuaires.

Les prochains épisodes comprennent des conférenciers de Mothers Against Drunk Driving (MADD), et d’une organisation d’enseignement scientifique et technologique (STEM), dialoguant avec des élèves du secondaire intéressés par des carrières en solutions autonomes.

« Le monde des solutions autonomes est fascinant et varié, le lidar façonnant l’avenir de ces technologies », a déclaré Sally Frykman, directrice de la Communication, chez Velodyne Lidar. « Notre série de webinaires Velodyne Lidar LIVE! accueille les leaders d’opinion, les créateurs de tendances et les innovateurs qui font progresser les solutions autonomes de nouvelle génération. C’est passionnant d’apprendre l’autonomie en action, du ciel au souterrain, et de l’usine à la maison. Toutes ces innovations autonomes apportent des avantages tangibles en termes de mobilité, de sécurité et d’efficacité, aussi bien aux entreprises et aux personnes qu’aux communautés dans leur ensemble. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

