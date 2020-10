Velodyne Lidar :  Lidar appelle à l'action pour améliorer la sécurité des piétons

Le nouveau livre blanc de Velodyne indique comment les systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) peuvent être améliorés afin de réduire les dangers nocturnes pour les piétons

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a publié aujourd’hui un livre blanc qui appelle à l’élargissement des tests indépendants de performance, relatifs aux systèmes d’aide à la conduite, afin d’inclure les scénarios nocturnes dans l’obscurité. Cette évolution permettrait de combler une lacune dans les protocoles de tests actuels, qui s’intéressent principalement aux conditions diurnes, et négligent largement les risques encourus par les piétons, dus à des systèmes d’aide à la conduite dont les performances sont faibles en conditions nocturnes sombres.

Le livre blanc intitulé « Amélioration du freinage automatique d’urgence avec détection des piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB) en conditions nocturnes sombres » est téléchargeable ici.

Plus de 6 000 piétons sont tués chaque année dans des accidents de la route aux États-Unis, la grande majorité des décès survenant dans des conditions d’obscurité. Pour prévenir cette tragédie, la plupart des nouveaux véhicules proposent des systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) équipés d’un freinage automatique d’urgence avec détection des piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB), d’origine ou en option.

Les systèmes PAEB fournissent aux véhicules un freinage automatique prévu pour les cas où des piétons se trouvent sur la voie de l’itinéraire du véhicule, et que le conducteur n’est pas en mesure d’éviter une collision imminente. Néanmoins, les systèmes actuels dotés de caméras et des technologies de radar échouent souvent à protéger les piétons dans des conditions d’obscurité, d’après un test indépendant réalisé par la National Highway Traffic Safety Association (NHTSA) et l’American Automobile Association (AAA).

Pour refléter les conditions de la vie réelle, le livre blanc propose d’étendre les futurs protocoles de tests des systèmes PAEB afin d’y inclure des tests effectués dans des conditions nocturnes sombres. Ces nouveaux tests seraient effectués sous éclairage ambiant inférieur à un lux, en utilisant les feux de croisement et sans éclairage public. Ce changement fournirait au public des informations utiles sur la performance des systèmes de détection des piétons, dans les conditions de luminosité faible rencontrées sur les routes.

Afin de démontrer comment ces tests étendus pourraient fonctionner, le livre blanc détaille les résultats des tests PAEB en conditions nocturnes, effectués par Velodyne. Les tests ont évalué un système PAEB très bien noté, recourant à la technologie actuelle basée sur la caméra et le radar, ainsi que le système PAEB de Velodyne, qui utilise les capteurs lidar de Velodyne ainsi que le logiciel Vella™. En conditions nocturnes, le système PAEB basé sur la caméra et le radar a échoué dans les cinq scénarios, tandis que le système basé sur la technologie lidar a évité la collision dans chaque situation testée.

« Compte tenu du degré de dangerosité des conditions nocturnes sombres pour les piétons, il est impératif que les organismes d’évaluation des véhicules étendent les tests de systèmes PAEB aux conditions de luminosité inférieures à un lux », a déclaré David Heeren, directeur principal du Marketing des produits techniques, chez Velodyne Lidar. « Les tests effectués par la NHTSA et l’AAA indiquent que les performances nocturnes présentent une opportunité majeure d’amélioration pour les systèmes PAEB actuels. Les tests de Velodyne démontrent l’efficacité de notre solution basée sur la technologie lidar, dans la mesure où elle renforce les capacités de sécurité fonctionnelle d’un véhicule, et prévient les scénarios à l’origine de plusieurs milliers de décès de piétons chaque année. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

