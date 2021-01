Velodyne Lidar :  Lidar et Trunk.Tech annoncent un partenariat stratégique dans le domaine des camions autonomes

Les deux entreprises s’associent pour accélérer le développement de camions sans conducteur sur le marché logistique chinois

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Beijing Trunk Technology Co., Ltd. (Trunk.Tech). Les sociétés collaboreront dans le cadre du développement de poids lourds autonomes de nouvelle génération, et afin d’accélérer la commercialisation des camions sans conducteur sur le marché logistique chinois.

Velodyne Lidar and Trunk.Tech will collaborate in developing next-generation autonomous heavy trucks and to accelerate commercialization of driverless trucks in China’s logistics market. (Photo: Trunk.Tech)

Velodyne et Trunk.Tech coopéreront concernant des produits lidar qui répondent aux besoins exigeants de la logistique du transport à grande vitesse. Ces solutions renforceront les capacités d’identification et de détection des objets, des poids lourds sans conducteur, et visent à promouvoir la production rapide et à grande échelle de véhicules, de manière économique et efficiente. Trunk.Tech coopère étroitement avec plusieurs FEO de véhicules commerciaux, afin de produire des camions sans conducteur qui soient conformes aux réglementations en matière de sécurité des véhicules.

Trunk.Tech est la première société en Chine à développer de manière indépendante des camions sans conducteur, de niveau 4 SAE, grâce à la performance de ses propres systèmes logiciels et de son matériel sans conducteur. La société utilise le lidar de Velodyne, notamment les capteurs Ultra Puck™, Puck™ et Velarray H800, en tant que matériel de détection clé, installé dans ses camions autonomes. Trunk.Tech a choisi Velodyne en raison de la qualité des capteurs, de leurs performances, et de sa capacité de production à grande échelle.

« Les camions autonomes permettent de compléter le manque de personnel, d’économiser des frais de carburant, et d’améliorer la logistique, tout en renforçant la sécurité des transports et en réduisant les taux d’accidents de camions », a déclaré le Dr Zhang TianLei, PDG de Trunk.Tech. « Les capteurs de Velodyne, combinés à nos algorithmes de fusion multicapteurs, permettent aux camions de bénéficier d’une détection en temps réel, de haute précision et longue portée, afin de soutenir la conduite autonome dans des conditions routières complexes. Velodyne dispose des compétences d’expert et de l’échelle de production, nécessaires pour nous aider à transformer le transport par camion ; et nos deux sociétés partagent cette même attention particulière sur la sécurité des véhicules. »

« Trunk.Tech est une société leader du secteur, qui démontre à quel point la technologie des véhicules autonomes, alimentée par le lidar, offre des avancées majeures en termes d’efficience et de sécurité pour le secteur du transport routier », a déclaré Anand Gopalan, président-directeur général de Velodyne Lidar. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Trunk.Tech, à la création de solutions de conduite autonome, de nouvelle génération, qui améliorent radicalement la manière dont les biens et matériaux sont transportés au sein des réseaux logistiques. »

Trunk.Tech : une expérience approfondie en matière de camions autonomes

Ces dernières années, Trunk.Tech a déployé les capteurs lidar de Velodyne sur plusieurs dizaines de camions sans conducteur, ayant été livrés à des clients commerciaux. Actuellement, ces véhicules fonctionnent de manière autonome dans plusieurs ports de Chine, 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, afin de soutenir les opérations.

Après avoir remporté en 2018 le premier permis de test routier commercial de Chine, les camions sans conducteurs de Trunk.Tech ont fait l’objet de nombreux tests routiers pratiques sur les routes de Chine. Ils ont réussi le premier test à grande vitesse, à l’échelle nationale, portant sur la conduite entièrement autonome. En 2019, Trunk.Tech a remporté plusieurs projets clés de programmes nationaux de recherche et développement, devenant ainsi la première société de technologies sans conducteur à se voir octroyer un droit de circulation.

Trunk.Tech bâtit activement un écosystème de logistique intelligente afin de soutenir les camions autonomes en Chine. Cet écosystème inclut Trunk.Tech et Bosch Group au terminal des camions sans conducteur. Il inclut également les partenaires stratégiques China Heavy Automobile, Uberco, Ulse Automotive et Geely Commercial Vehicles, dans le cadre d’une collaboration visant à promouvoir la production à grande échelle.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

