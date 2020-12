Velodyne Lidar :  Lidar lance un capteur à semi-conducteurs, destiné aux robots mobiles autonomes ainsi qu'à la livraison du dernier kilomètre

Le Velarray M1600 offre une perception avancée pour le marché à croissance rapide des robots autonomes

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui le lancement de Velarray M1600, un capteur lidar innovant à semi-conducteurs, conçu pour servir les applications de robotique mobile. Le capteur est le tout dernier d’une nouvelle gamme de produits Velarray, et le premier de la nouvelle série M. Il est conçu à partir de l’architecture Micro Lidar Array (MLA) exclusive et révolutionnaire de Velodyne, et s’appuie sur les partenariats de fabrication de Velodyne, pour offrir optimisation des coûts et production à grande échelle.

Le Velarray M1600 permet aux robots mobiles sans contact, ainsi qu’aux robots de livraison du dernier kilomètre, de fonctionner de manière autonome et sécurisée, sans intervention humaine. La pandémie de COVID-19 a démultiplié la pratique du shopping en ligne et les services de livraison des courses alimentaires, des médicaments, des produits de consommation et commerciaux. D’après CNBC, les périodes de shopping des Fêtes à l’occasion de Thanksgiving, du Black Friday et du Cyber Monday aux États-Unis ont battu tous les records en termes de shopping en ligne et d’utilisation des services de livraison, en raison notamment de la pandémie de COVID-19. Adobe Analytics estime que 184 milliards USD seront dépensés en ligne pendant toute la période de shopping des Fêtes, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2019.

« Le capteur lidar Velarray M1600 est la toute dernière preuve de l’expérience de Velodyne en matière d’innovation », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Le capteur a été conçu pour les applications de robots mobiles à volumes élevés, grâce à la contribution directe de clients spécialisés dans la robotique et la livraison du dernier kilomètre. Ce capteur durable et compact peut être déployé dans un large éventail d’environnements et de conditions climatiques, permettant une utilisation près de 365 jours par an, 24 h/24 et 7 j/7. Il fournit les données de perception intelligentes en temps réel, nécessaires au fonctionnement sécurisé et étendu des robots mobiles autonomes, sans intervention humaine. »

Le Velarray M1600 offre aux robots autonomes une perception de l’environnement proche, exceptionnelle jusqu’à 30 mètres, ainsi qu’un large champ de vision, vertical à 32 degrés, ce qui leur permet de traverser des environnements non structurés et changeants. Le capteur assure un déplacement des robots en toute sécurité dans les zones urbaines et sur des axes très fréquentés pour les applications de livraison et de sécurité. Parmi les autres environnements au sein desquels le Velarray M1600 permettra un fonctionnement des robots mobiles autonomes figurent les entrepôts, les centres commerciaux, les installations industrielles et les centres médicaux. Pour les clients à la recherche d’une solution globale de perception, Velodyne propose le logiciel Vella, qui exploite les données du Velarray M1600 pour la détection des objets et des dangers, afin de protéger les usagers de la route, notamment les piétons, les cyclistes et les animaux de compagnie.

Conçu pour offrir sécurité de fonctionnement et durabilité, le Velarray M1600 accompagne les robots mobiles autonomes dans un large éventail de conditions environnementales difficiles, notamment en termes de température, d’éclairage et de précipitations. Son format compact rend le capteur parfaitement adapté pour une installation externe, et facilement intégrable à des systèmes robotiques. Pour en savoir plus sur les robots optimisés grâce au lidar, veuillez télécharger le livre blanc de Velodyne : The Benefits of 3D Lidar for Autonomous Mobile Robots (Les avantages du lidar 3D pour les robots mobiles autonomes).

Grâce au pilote Robot Operating System, le Velarray M1600 fournit aux développeurs une interface conviviale. Le capteur offre une faible consommation électrique, afin que le robot puisse fonctionner plus longtemps entre les charges de la batterie. Des échantillons seront disponibles pour certains clients, dans un délai d’environ 6 à 8 semaines.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations du présent communiqué de presse sont susceptibles de contenir des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « estime », « projeté », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l’intention de », « croit », « cherche à », « est susceptible de », « fera », « devrait », « peut », « futur », « proposer », ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

