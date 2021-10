Velodyne Lidar : Sécurité, durabilité et efficience sont à l'ordre du jour du Sommet mondial sur la sécurité en technologies autonomes de Velodyne Lidar

L’événement virtuel gratuit explore comment répondre aux besoins changeants d’un monde en mouvement constant

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui son quatrième Sommet mondial annuel sur la sécurité en technologies autonomes, qui se focalisera sur la promotion de la sécurité, de la durabilité et de l’efficience. Le sommet dévoilera comment les technologies autonomes évoluent et façonnent les secteurs automobile et industriel, en contribuant à créer des infrastructures durables et efficientes. En partageant plusieurs points de vue en matière d’innovation, Velodyne entend mieux exposer les avantages qu'offrent les solutions autonomes aux niveaux social, économique et environnemental.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20211007005989/fr/

Velodyne Lidar announced its fourth annual World Safety Summit on Autonomous Technology, which will focus on advancing safety, sustainability and efficiency. The summit will look at how autonomous technology is changing and shaping automotive and industrial sectors, and helping create sustainable and efficient infrastructure. (Graphic: Velodyne Lidar)

L’édition gratuite 2021 du Sommet mondial sur la sécurité, qui rassemblera des chefs de file de l’industrie, des gouvernements, et du journalisme dans le cadre d’un programme passionnant, se tiendra le 2 novembre de 9h00 à 11h45, heure avancée du Pacifique (PDT). Le sommet est un événement virtuel ouvert au public. L’expert Charlie Vogelheim, qui compte plus de 30 années d’expérience au sein de l’industrie automobile, sera l’animateur du sommet. Pour consulter le programme et vous inscrire, rendez-vous sur : 2021 World Safety Summit.

Les intervenants principaux du sommet sont des dirigeants renommés experts en solutions autonomes sécurisées, durables et efficientes. Les sessions principales incluent une discussion informelle avec le Dr Mark Rosekind, directeur de l’innovation en matière de sécurité chez Zoox, ainsi qu’une allocution de James Owens, responsable des affaires réglementaires chez Nuro.

Le programme du sommet prévoit trois sessions de tables rondes avec des experts issus d’organisations parmi lesquelles figurent AECOM, l’Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI), Exyn, Gatik, l’Intelligent Transportation Society of America (ITSA), le New York City Fire Department (FDNY), Nuro, NVIDIA, Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), Velodyne, et bien plus encore.

Les événements de l’an dernier ont, pour de nombreuses personnes, redéfinit la signification du terme « sécurité ». Les sessions de tables rondes exploreront en quoi la sécurité ne concerne pas seulement la réduction des risques de préjudice humain immédiat, mais consiste également à poser les bases visant à assurer la sécurité des générations futures en créant des infrastructures durables et efficientes. Organigramme des sessions : VA au-delà de l’IA : Garantir la sécurité au niveau du système, parrainée par PAVE ; Rôle des solutions d’infrastructures intelligentes pour atteindre l’objectif Vision zéro, parrainée par l’ITSA ; et L’avenir de l’industrie – les robots s’attaquent aux tâches rébarbatives, sales et dangereuses, parrainée par l’AUVSI.

« Le sommet de cette année s'élargit pour évaluer un éventail plus large de l’automatisation, et se pencher sur les infrastructures publiques, la robotique avancée, et la sécurité de la mobilité », a déclaré Christina Aizcorbe, vice-présidente des Affaires gouvernementales chez Velodyne Lidar. « La communauté des solutions autonomes est en plein essor du fait que les villes et les États adoptent activement des systèmes de transport intelligents, ainsi que de nouvelles applications permettant à la technologie de soutenir la durabilité environnementale et humaine. Nous sommes impatients d’explorer comment ces progrès en matière de sécurité, de durabilité et d’efficience répondent aux besoins changeants d’un monde en mouvement constant. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211007005989/fr/