Velodyne Lidar acquiert la société de logiciels d'IA Bluecity

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui avoir racheté Bluecity, une société de logiciels d'intelligence artificielle (IA) basée à Montréal et dont les solutions de type lidar de nouvelle génération contribuent à résoudre les problèmes de sécurité, de circulation et d'infrastructures. L'acquisition de l'ensemble des actions de la société renforce l'engagement de Velodyne et sa volonté d'assurer le succès de ses clients en leur proposant des solutions de vision autonome basées sur l'IA à la pointe du secteur. L'acquisition de Bluecity devrait n'avoir aucune incidence sur les dépenses d'exploitation et l'utilisation de la trésorerie de la société. Les équipes de vente, de conception de logiciels et de direction de Bluecity rejoindront Velodyne.

Velodyne et Bluecity sont partenaires depuis de nombreuses années pour proposer des solutions de type lidar destinées à des applications de villes intelligentes. La solution d'infrastructure intelligente de Velodyne (IIS ou Intelligent Infrastructure Solution) associe les capteurs de type lidar primés de la société et le logiciel d'IA de Bluecity. IIS permet de surveiller et d'analyser le trafic pour améliorer la sécurité et l'efficacité routières et aider les villes à mettre en œuvre des systèmes de transport plus verts et plus intelligents. La solution est déployée sur quatre continents et compte 74 installations, notamment sur le territoire américain en Californie, dans le Colorado, en Floride, dans le New Jersey, dans le Maryland, au Texas, au Nevada et dans le Michigan, et à l'international, au Canada, en Chine, aux Émirats arabes unis, en Inde, en Finlande, en Allemagne et en Australie.

« Nous sommes ravis d'accueillir Bluecity en tant que membre à part entière de l'équipe Velodyne. Il s'agit d'un groupe d'innovateurs exceptionnellement talentueux ayant conçu un logiciel révolutionnaire d'IA et d'analyse qui complète parfaitement nos capteurs de type lidar et notre logiciel Vella », a déclaré le Dr Ted Tewksbury, PDG de Velodyne Lidar. « La réaction des clients aux solutions de type lidar de Velodyne a été incroyablement positive. Ils utilisent nos analyses lidar basées sur l'IA pour obtenir des informations commerciales et améliorer la sécurité, la durabilité, l'efficacité et l'équité des dépenses en matière de transport comme cela n'avait jamais été possible avant avec les seuls radars ou caméras classiques. L'acquisition de Bluecity réaffirme le fait que l'approche par solutions système intégrant logiciel et matériel constitue un avantage concurrentiel majeur pour Velodyne sur tous ses marchés finaux. »

« Bluecity a foi en la vision de Velodyne en tant que principal fournisseur de systèmes de vision autonome basés sur l'IA », a affirmé le Dr Asad Lesani, cofondateur et PDG de Bluecity. « Notre expérience de travail avec les capteurs lidar de classe mondiale de Velodyne nous a montré que la puissance de ses solutions pouvait contribuer à rendre les communautés plus sûres et efficaces. Notre équipe est enchantée de faire désormais partie de Velodyne. »

Velodyne continuera à étoffer ses capacités de solutions d'infrastructures intelligentes, notamment celles de surveillance des flux de personnes et de véhicules, afin de créer toute une série de nouvelles solutions d'infrastructures full-stack pour des applications dans les parkings, les magasins, les casinos et les stades. Selon Yole Intelligence, membre de Yole Group, le marché des infrastructures intelligentes associé au lidar passera de 108 millions USD en 2021 à 1,1 milliard USD en 20271. Pour desservir ces marchés en pleine croissance, Velodyne intégrera le solide logiciel d'IA et d'analyse de Bluecity, sous la forme d'un logiciel en tant que service (SaaS), à son logiciel de perception lidar Vella. Cette intégration facilitera l'avènement de nouvelles solutions logicielles de type lidar par Velodyne pour des applications industrielles, robotiques et d'infrastructures intelligentes, ce qui permettra d'accélérer les délais de commercialisation des clients grâce à des systèmes de vision autonome créés sur mesure pour ces marchés.

Le logiciel Vella convertit les données du lidar en informations exploitables de sorte que les systèmes autonomes puissent observer et comprendre les environnements dans lesquels ils sont exploités. Les données en temps réel de Vella permettent aux systèmes autonomes de prendre des décisions et d'agir, par exemple de faire se déplacer des robots ou des véhicules en toute sécurité, tout en fournissant des données analytiques, par exemple une solution de circulation qui aidera les collectivités à comprendre les causes fondamentales des presque accidents, des franchissements de feux rouges et d'autres comportements des usagers de la route.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologies autonomes en inventant les capteurs de type lidar à vision panoramique en temps réel. Leader mondial du lidar, Velodyne est reconnu pour son vaste portefeuille de technologies lidar novatrices. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux besoins d’un large ensemble de secteurs, notamment ceux de la robotique, de l'industrie, des infrastructures intelligentes, des véhicules autonomes et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS ou Advanced Driver Assistance Systems). Grâce à l’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions « refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, parmi lesquelles, mais sans s'y limiter, toutes les déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, et comprenant, sans s'y limiter, les déclarations relatives aux marchés cibles de Velodyne, à ses nouveaux produits, à ses efforts de développement et à ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « devoir », « proposer », ainsi que l’emploi du futur et du conditionnel et de variations de ces mots ou expressions similaires (ou des formes négatives de celles-ci) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne garantissent en aucun cas les performances, conditions ou résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne et susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent entre autres les incertitudes liées aux règlementations gouvernementales et à l’adoption du lidar ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer sa croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et liées à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés au lidar et aux capteurs qui existent déjà ou pourraient arriver sur le marché ; les incertitudes liées aux litiges actuels de Velodyne et aux litiges potentiels impliquant Velodyne ou liées à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne, ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour obtenir de plus amples informations sur les risques et incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Rapport de gestion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation » (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) et « Facteurs de risque » (Risk Factors) des documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, mais sans s'y limiter, son rapport annuel sur formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur formulaires 10-Q. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne décline toute obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

