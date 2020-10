Velodyne Lidar : annonce le programme du Salon mondial sur la sécurité en technologies autonomes

L’événement virtuel gratuit fera la promotion des véhicules autonomes et de l’aide à la conduite automobile en tant que facteurs de progrès pour la sécurité et la sûreté des collectivités

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui le programme du troisième Salon mondial annuel sur la sécurité en technologies autonomes (World Safety Summit on Autonomous Technology, WSS) qui traitera de l’autonomie des véhicules et de l’aide à la conduite automobile, sur les routes et au sein des collectivités. Le salon vise à favoriser une meilleure compréhension de la façon dont les technologies autonomes et les systèmes de sécurité automatisés peuvent améliorer la navigation des véhicules et permettre de bâtir des infrastructures de transport plus intelligentes. En travaillant en réseau et en partageant divers points de vue, Velodyne cherche à accélérer les solutions de sécurité pour les piétons, les cyclistes, les motocyclistes ainsi que les occupants de camions et véhicules.

L’édition 2020 du salon gratuit World Safety Summit, qui va rassembler des chefs de file de l’industrie, des gouvernements, du journalisme et du monde universitaire, se tiendra le 22 octobre de 9 h à 13 h, heure avancée du Pacifique (PDT), Le salon se déroulera en mode virtuel et sera ouvert au public. Pour consulter le programme et vous inscrire, rendez-vous sur : 2020 World Safety Summit.

Les orateurs principaux du salon seront des leaders et des visionnaires qui travaillent à faire de la sécurité automatisée et entièrement autonome une réalité. Citons : Mark Rosekind, Ph.D., directeur de l’Innovation en matière de sécurité, chez Zoox ; Oliver Cameron, co-fondateur et PDG de Voyage ; et Nicole Nason, administratrice de la Federal Highway Administration.

Le programme du salon prévoit cinq groupes de discussion rassemblant des experts d’organisations telles qu’Audi of America, Aurora, AutonomouStuff, J.D. Power, MIT AgeLab, PAVE, l’université de Princeton, le Sénat des États-Unis, Velodyne, Zoox et plus encore. Les groupes de discussion exploreront des sujets critiques tels que l’examen des capacités de l’aide à la conduite automobile (advanced driver assistance system, ADAS) (session parrainée par la Coalition PAVE), et les perspectives médiatiques sur le paysage de la mobilité (session parrainée par SAE International). Des groupes de discussion supplémentaires examineront la feuille de route réglementaire des véhicules autonomes (VA) et de l’ADAS, ainsi que la façon dont les collaborations au sein de l’industrie peuvent faire progresser l’autonomie en toute sécurité sur les routes publiques et permettre de connecter les voitures aux infrastructures des villes intelligentes.

Le salon de cette année s’associe à l’évènement Silicon Valley Reinvents the Wheel, congrès annuel sur la technologie automobile, organisé par Western Automotive Journalists. L’expert Charlie Vogelheim, qui compte plus de 30 années d’expérience au sein de l’industrie automobile, sera le modérateur du salon.

« Le Salon World Safety Summit constitue un forum idéal pour accroître la sensibilisation des principales parties prenantes et leur permettre de mieux comprendre les avantages transformateurs qui peuvent être obtenus grâce aux technologies autonomes », a souligné Brian Douglas, président de Western Automotive Journalists. « Le salon va rassembler des personnalités parmi les plus importantes du secteur, qui discuteront des problèmes fondamentaux liés à l’amélioration de la mobilité et de la sécurité dans les transports. »

« L’éducation du public est essentielle pour faire progresser le potentiel de la technologie autonome, telle qu’elle est appliquée aux VA et aux puissantes fonctionnalités en matière de sécurité du conducteur, afin de révolutionner les transports », a confié pour sa part Sally Frykman, vice-présidente des communications, chez Velodyne Lidar. « Le salon attire un groupe diversifié d’experts, et chaque session offre une fenêtre unique sur les questions cruciales liées à l’autonomie et à la sécurité du futur. Il est gratifiant de voir autant d’influenceurs au sein des gouvernements et de l’industrie ainsi que leurs organisations reconnaître la valeur des efforts de notre entreprise pour sensibiliser le public et assurer une meilleure compréhension des nouvelles solutions techniques. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

