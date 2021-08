Velodyne Lidar : annonce un accord de vente pluriannuel avec Renu Robotics

En utilisant les capteurs Velodyne Puck™, Renu Robotics révolutionne la gestion de la végétation pour les installations d’énergie solaire

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui un accord pluriannuel portant sur la fourniture de ses capteurs lidar Puck™ à Renu Robotics, leader du secteur des systèmes autonomes de gestion de la végétation. La tondeuse 100 % électrique et entièrement autonome Renubot de Renu Robotics permet aux installations solaires et énergétiques de réduire les coûts, les délais et les émissions de carbone, tout en conservant les performances maximales de l’installation.

Renu Robotics’ Renubot is a fully autonomous, all-electric mower equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors. (Photo: Renu Robotics)

Renu Robotics a choisi le capteur Puck à l’issue d’un examen des produits concurrents. L’entreprise a considéré que le capteur Puck de Velodyne offrait une qualité, une fiabilité et une performance supérieures, ainsi que des interférences systèmes significativement inférieures pour une précision de positionne optimale. Les capteurs de Velodyne sont extrêmement efficaces en termes de consommation électrique, ce qui permet d’étendre la portée de Renubot et de promouvoir ses caractéristiques durables.

Le Renubot est équipé de capteurs Puck pour offrir une navigation de haute précision, sécurisée et efficace, ainsi que pour éviter les obstacles lors de ses missions de gestion de la végétation à l’échelle de l’installation. La tondeuse utilise le lidar pour se déplacer sur le site, ainsi que la correction GPS cinématique en temps réel (RTK) qui permet d’assurer la précision de la position du véhicule à 2 cm. Renubot tire parti de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage machine pour une commande et un contrôle autonomes, ainsi que pour apprendre et évaluer la topographie tandis que le robot tond et élague de manière hautement précise le sol de l’installation.

« Les capteurs Puck de Velodyne fournissent un ingrédient essentiel pour l’autonomie et la navigation de notre robot », a déclaré Michael Blanton, directeur technique de Renu. « Ces capteurs à faible consommation énergétique permettent à Renubot de délivrer un système automatisé de gestion de la végétation à la fois répétitif et fiable, afin que les installations puissent continuer d’opérer au rendement maximal, tout en contrôlant les coûts. »

« Grâce à sa tondeuse sophistiquée, durable à exploiter et autonome, Renu Robotics révolutionne la manière dont les entreprises solaires et énergétiques gèrent la végétation », a déclaré Laura Wrisley, vice-présidente des ventes en Amérique du Nord chez Velodyne Lidar. « La tondeuse innovante Renubot démontre comment les capteurs Puck favorisent la précision et la sécurité dans les véhicules autonomes, qui opèrent sans intervention humaine. Renu Robotics est l’exemple parfait de la manière dont Velodyne honore sa mission consistant à améliorer la sécurité et la durabilité dans les communautés du monde entier. »

Les capteurs Puck de Velodyne fournissent des données riches 3D de perception informatique, qui permettent la localisation en temps réel, la cartographie, la détection d’objets, la classification et le suivi pour une navigation sécurisée et un fonctionnement fiable. Le Puck est un capteur lidar petit et compact offrant une portée de 100 mètres. Sa fiabilité, son efficacité énergétique et sa vue panoramique en font la solution idéale pour les applications d’autonomie à faible vitesse, rentables.

À propos de Renu Robotics

Renu Robotics développe de nouvelles innovations dans le domaine des technologies autonomes. Le Renubot est le premier véhicule 100 % électrique et entièrement autonome du secteur, qui prévoit de conquérir plusieurs autres industries. Renu Robotics continue de développer des innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la connaissance situationnelle via les capteurs, ainsi que d’autres technologies. Desservant actuellement le secteur des énergies renouvelables, Renu Robotics prévoit de fournir ses produits à un éventail d’autres secteurs à l’avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renubot.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

