Velodyne Lidar : annonce un contrat de fourniture pluriannuel avec TOPODRONE

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui un contrat pluriannuel visant à fournir ses capteurs lidar à TOPODRONE, une société basée en Suisse qui développe des solutions de haute précision peu coûteuses pour des relevés aériens. En utilisant les capteurs lidar de Velodyne, TOPODRONE a pu offrir une cartographie et une modélisation 3D de haute précision à des environnements exigeants y compris, notamment, des fermes, forêts et des infrastructures, pour appuyer un développement favorisant les objectifs de durabilité et économiques.

Velodyne Lidar announced a multi-year agreement to provide its lidar sensors to TOPODRONE, which is based in Switzerland and develops affordable, high-precision solutions for aerial surveys. Using Velodyne lidar sensors has enabled TOPODRONE to bring high-precision mapping and 3D modeling to demanding environments including farms, forests, infrastructure and more. (Photo: TOPODRONE)

Velodyne (Hall : 20, Stand : 20F.29) et TOPODRONE (Hall : 20, Stand : 20E.19) présenteront leurs solutions lidar à la communauté géospatiale dans le cadre d'INTERGEO 2021, une plateforme d'expo-conférence de premier plan pour les solutions géomatiques orientées vers l'avenir. L'événement aura lieu du 21 au 23 septembre à Hanovre, en Allemagne.

« Les capteurs lidar de Velodyne permettent à nos solutions de capturer des mesures complexes et précises qui sont essentielles pour produire un levé de haute qualité », a déclaré Maxim Baklykov, fondateur et PDG de TOPODRONE, un leader du marché dans le secteur des levés. « La légèreté et le facteur de forme compact des capteurs fournissent une excellente synergie avec l'un des principes majeurs de TOPODRONE, qui est de développer certaines des solutions de levé basées lidar les plus légères sur le marché. Les capteurs de Velodyne assurent une consommation énergétique de premier ordre permettant aux drones de voler plus longtemps. En travaillant avec Velodyne, nous avons pu tirer profit de leur marque réputée et de la qualité de leurs produits, ce qui ajoute une grande valeur et accroît la confiance des clients dans nos solutions. »

TOPODRONE utilise Puck™, Puck Hi-Res™ et Ultra Puck™ de Velodyne comme capteurs de cartographie et de perception de données 3D dans ses solutions de levé. TOPODRONE 100 LITE et TOPODRONE 200 ULTRA sont des solutions légères et précises qui peuvent être installées sur des drones, des véhicules aériens sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) à décollage et atterrissage verticaux (vertical take-off and landing, VTOL) et des systèmes dorsaux pour le balayage laser mobile. TOPODRONE 200 ULTRA, combiné à un Supercam SX350 VTOL, permet aux géomètres de couvrir plus de 10 kilomètres carrés par vol avec des données de nuages de points RGB LiDAR de haute densité et précises générées à 150 mètres d'altitude.

TOPODRONE livre des levés de précision pour des clients du monde entier

TOPODRONE fournit des solutions de scanner basées lidar de Velodyne aux marchés internationaux et certaines des universités de recherche les plus réputées au monde figurent parmi ses clients. Les chercheurs et les spécialistes de l'Institut des ressources naturelles de Finlande qui travaillent sur le développement durable de la bioéconomie finlandaise ont utilisé un scanner laser TOPODRONE monté sur un drone, un motoquad et une personne. Même sous des conditions de fonctionnement hivernales difficiles, avec des vols à -20° C et pendant la nuit, le scanner a fourni une haute précision de positionnement des données de nuages de points collectées.

Track Your Build, un autre client basé en Sierra Leone, fournit des services de télédétection pour la gestion de la construction et des infrastructures. La société a utilisé un scanner TOPODRONE pour réaliser avec succès un levé topographique pour un projet de barrage hydroélectrique. Track Your Build intègre maintenant des levés basés lidar à son workflow pour les zones urbaines et rurales afin d'éliminer la nécessité des points d'élévations.

Au Costa Rica, Mr. Eduardo Sáenz V, géomètre professionnel, utilise TOPODRONE 100 LITE pour faire des levés de forêts, de plantations de tek, de divers types de fermes et de terrain à développer. Il a commenté en ces termes : « Le système a certainement exercé un impact en réduisant radicalement les coûts et les délais de livraison. Il s'est avéré fiable dans des milieux de travail difficiles. Le gain en temps et en détail sont significatifs. Les possibilités que présente cet outil sont quasiment illimitées. »

« TOPODRONE s'est constitué une clientèle mondiale impressionnante en aidant les entreprises à s'attaquer à une gamme de conditions cartographiques difficiles et en livrant des données de levé précises », a ajouté Erich Smidt, vice-président de Velodyne Lidar pour l'Europe. « Leurs solutions illustrent la performance et la flexibilité des capteurs de Velodyne en ayant une gamme de produits avec de multiples modes de déploiement. »

Les capteurs lidar de Velodyne permettent aux entreprises de créer rapidement et facilement des modèles 3D très précis de n’importe quel environnement, à des fins de cartographie mobile. Les capteurs offrent une image à vue panoramique à 360 degrés à haute résolution permettant de mesurer et d'analyser avec précision l'environnement. La performance, la portée, la légèreté, la faible consommation énergétique et la forme compacte des capteurs de Velodyne permettent aux développeurs de concevoir des systèmes polyvalents qui peuvent être configurés pour des applications mobiles et UAV/drone. Les capteurs de Velodyne ont démontré leur fiabilité, même lorsqu'ils fonctionnent dans des applications et des conditions météorologiques difficiles. Pour acheter les capteurs de Velodyne, veuillez contacter Velodyne Ventes au 669.275.2526, sales@velodyne.com.

