Velodyne Lidar : appelle à l'action pour améliorer la sécurité des piétons

Le nouveau livre blanc de Velodyne publié par SAE International indique comment les systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) peuvent être améliorés afin de réduire les dangers nocturnes pour les piétons

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui la publication d’un livre blanc, rédigé par des experts de Velodyne et publié par SAE International, qui appelle à l’expansion des tests de performance indépendants concernant les systèmes d’aide à la conduite afin d’inclure les scénarios nocturnes sombres, dans la mesure où plus de 75 pour cent des décès de piétons se produisent dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité totale. Cette évolution permettrait de combler une lacune dans les protocoles de tests actuels, qui s’intéressent principalement aux conditions diurnes, et négligent largement les risques encourus par les piétons, dus à des systèmes d’aide à la conduite dont les performances sont faibles en conditions nocturnes sombres.

Diagram of the Safety of the Intended Functionality (SOTIF) standard validation process, highlighting steps in the design, implementation and testing phases to ensure the safety function performance aligns with design intent. The SOTIF approach provides a methodology for identifying and maximizing the range of scenarios in which a vehicle can be expected to function safely under normal operation or with reasonably foreseeable misuse. (Graphic: Velodyne Lidar)

Intitulé « Conception et évaluation des fonctions de sécurité des véhicules grâce à une approche axée sur les cas d'utilisation », le livre blanc est disponible sur le site Web de SAE International. Il est également possible de le télécharger sur le site Web de Velodyne.

Récemment, la National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) a indiqué que les décès liés à la circulation des véhicules motorisés avaient augmenté de 10,5 pour cent au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre de 2020, la grande majorité des décès survenant dans des conditions d’obscurité. La NHTSA souligne également que cette augmentation frappante du nombre de décès – 8 730 décès en trois mois selon les estimations – intervient malgré une diminution de 14,9 milliards de miles parcourus par les véhicules à la même période. Pour prévenir cette tragédie, la plupart des nouveaux véhicules proposent des systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) équipés d’un freinage automatique d’urgence avec détection des piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB), en tant que caractéristiques standard en option.

Résoudre les limitations de performance des systèmes PAEB

Les systèmes PAEB constituent un élément crucial pour les applications de VA et ADAS. Ils fournissent aux véhicules un freinage automatique prévu pour les cas où des piétons se trouvent sur la voie de l’itinéraire du véhicule, et que le conducteur n’est pas en mesure d’éviter une collision imminente. Néanmoins, les systèmes actuels dotés de caméras et des technologies de radar échouent souvent à protéger les piétons dans des conditions d’obscurité, d’après un test indépendant réalisé par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l’American Automobile Association (AAA).

Pour refléter les conditions de la vie réelle, le livre blanc propose d’étendre les futurs protocoles de tests des systèmes PAEB afin d’y inclure des tests effectués dans des conditions nocturnes sombres. Ces nouveaux tests seraient effectués sous éclairage ambiant inférieur à un lux, en utilisant les feux de croisement et sans éclairage public. Ce changement fournirait au public des informations utiles sur la performance des systèmes de détection des piétons, dans les conditions de luminosité faible rencontrées sur les routes.

Afin de démontrer comment ces tests étendus pourraient fonctionner, le livre blanc détaille les résultats des tests PAEB en conditions nocturnes, effectués par Velodyne. Les tests ont évalué un système PAEB très bien noté, recourant à la technologie actuelle basée sur la caméra et le radar, ainsi que le système PAEB de Velodyne, qui utilise les capteurs lidar de Velodyne ainsi que le logiciel Vella™. En conditions nocturnes, le système PAEB basé sur la caméra et le radar a échoué dans les cinq scénarios, tandis que le système basé sur la technologie lidar a évité la collision dans chaque situation testée.

« Les systèmes PAEB peuvent potentiellement présenter des risques de sécurité liés à la conduite nocturne et à la vitesse, sans défaillance du système », a déclaré Mircea Gradu, vice-président principal des programmes automobiles chez Velodyne Lidar. « Leur performance peut être insuffisante dans ces conditions réelles, en raison des limitations des capteurs ou des logiciels. La précision des connaissances situationnelles de l’ADAS et des VA est essentielle pour garantir la sécurité. »

En mars 2021, la Governors Highway Safety Association a rapporté une augmentation stupéfiante de 21 pour cent du nombre de décès de piétons entre 2019 et 2020. En outre, 100 vies en moyenne ont été perdues chaque jour dans des accidents impliquant des véhicules motorisés. Bien que les systèmes avancés d’aide à la conduite fonctionnant dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité totale soient disponibles depuis de nombreuses années, ils doivent encore être largement adoptés par les constructeurs automobiles, malgré leur capacité éprouvée à prévenir les accidents. Il y a environ quatre ans, les véhicules équipés simplement d’une technologie de prévention des chocs frontaux permettaient de réduire de 64 pour cent le nombre d’accidents entrainant blessures par rapport aux véhicules qui n’en étaient pas équipés.

« Compte tenu du degré de dangerosité des conditions nocturnes sombres pour les piétons, il est impératif que les organismes d’évaluation des véhicules étendent les tests de systèmes PAEB aux conditions de luminosité inférieures à un lux », a déclaré David Heeren, directeur de la Recherche technologique chez Velodyne Lidar. « Les tests effectués par la NHTSA et l’AAA indiquent que les performances nocturnes présentent une opportunité majeure d’amélioration pour les systèmes PAEB actuels. Les tests de Velodyne démontrent l’efficacité de notre solution basée sur la technologie lidar, dans la mesure où elle renforce les capacités de sécurité fonctionnelle d’un véhicule, et prévient les scénarios à l’origine de plusieurs milliers de décès de piétons chaque année. »

