Velodyne Lidar : dévoile des solutions logicielles et lidar avancées destinées aux systèmes de transport intelligent et aux applications mobiles à IAA Mobility

NI et Seoul Robotics présentent des solutions basées lidar au stand de Velodyne

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) va faire une démonstration de ses technologies lidar innovantes dans le cadre de IAA Mobility (Hall B3, Stand A75) du 7 au 12 septembre à Munich. Velodyne affichera son leadership technologique et l'étendue de ses logiciels et de ses capteurs lidar. Les solutions de Velodyne alimentent des applications autonomes promouvant une mobilité, une infrastructure et une sécurité fiables, durables et accessibles.

Velodyne Lidar will display its technology leadership and product breadth in lidar sensors and software at IAA Mobility. Among the Velodyne products showcased are Velarray H800, a solid-state lidar sensor architected for automotive grade performance; Velarray M1600, an innovative solid-state lidar sensor designed to serve mobile robotic applications and Velabit™, Velodyne’s smallest sensor, which brings new levels of versatility and affordability to 3D lidar perception. (Photo: Velodyne Lidar)

Velodyne organisera un événement de presse dans son stand IAA Mobility le 6 septembre de 13 h 15 à 13 h 30. Des cadres dirigeants de Velodyne expliqueront comment les solutions de Velodyne fournissent les performances, la portée et la fiabilité nécessaires pour propulser les applications mobiles et l'infrastructure de prochaine génération de ses clients. Ils discuteront également du portefeuille de capteurs à semi-conducteurs compacts et intégrables de Velodyne pour une intégration épurée et élégante aux véhicules et aux applications robotiques.

« À l'occasion d'IAA Mobility, nous montrerons comment les capteurs et les logiciels de Velodyne répondent à une large gamme d'exigences des consommateurs pour propulser une mobilité et une infrastructure de ville intelligente sûres dans le monde », a déclaré Erich Smidt, vice-président pour l'Europe chez Velodyne Lidar. « Il y aura également dans notre stand des partenaires qui jouent un rôle de premier plan dans la commercialisation des solutions autonomes du futur. NI et Seoul Robotics sont des leaders reconnus dans la fourniture de solutions de qualité supérieure visant à améliorer la vie des gens et à augmenter la sécurité dans nos communautés. »

Des partenaires présentent des solutions basées Lidar

NI, développeur de systèmes de tests automatisés et de mesures automatisées, co-exposera au stand Velodyne. NI montrera des simulations optimisées pour les capteurs lidar de Velodyne qui peuvent être utilisées pour développer et tester des capacités de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et de véhicules autonomes (VA). Les solutions de simulation de NI facilitent l'intégration des capteurs de Velodyne aux solutions de véhicules, accélérant ainsi les délais de commercialisation et améliorant la sécurité des véhicules. NI démontrera comment son logiciel de simulation VA monoDrive utilise la technologie lidar de Velodyne pour créer des jumeaux numériques et fournit des modèles de capteurs basés sur la physique validés pour les capteurs lidar de Velodyne.

« Nos capacités de simulation lidar et ADAS accélèrent le développement et le déploiement de solutions ADAS et VA qui utilisent les capteurs de Velodyne. La technologie réel-au-virtuel monoDrive de NI fournit une solution de bout en bout pour la collecte de données en situation réelle issues de caméras, de lidars et de systèmes GNSS pour créer des jumeaux numériques haute fidélité qui aident à accélérer le développement ADAS et VA », a ajouté Jeff Phillips, directeur du marketing pour l'unité commerciale du transport chez NI. « La combinaison des capteurs haute performance de Velodyne et de nos capacités de simulation et de validation permet aux développeurs de tester et de valider des solutions dans un éventail massivement évolutif de conditions avant qu'elles n'atteignent la route. »

Seoul Robotics, un partenaire Automated with Velodyne, fera une démonstration au stand Velodyne de son moteur de perception IA pour les capteurs lidar de Velodyne, qui fournit une détection, un traçage et une prédiction des objets en temps réel pour les systèmes autonomes. Le moteur IA peut propulser des voitures à conduite autonome ainsi que des applications de ville intelligente et des systèmes de surveillance de paramètres de pointe pour les installations. Le logiciel de perception SENSR™ de Seoul Robotics comprend un moteur IA pleinement optimisé pour utiliser le portefeuille de capteurs lidar de Velodyne, y compris Puck™, Ultra Puck™ et Alpha Prime™.

Velodyne dévoile des logiciels et des capteurs haute performance

Parmi les produits présentés par Velodyne à IAA Mobility, citons :

Velarray H800, un capteur lidar à semi-conducteurs conçu pour des performances de classe automobile et élaboré en utilisant l’architecture Micro Lidar Array (MLA) exclusive et révolutionnaire de Velodyne. Combinant perception longue distance et amplitude du champ de vision, ce capteur est conçu pour offrir une navigation sécurisée et éviter les collisions dans le cadre des systèmes ADAS et des applications de mobilité autonome. Il peut activer des fonctions avancées d’aide à la conduite, telles que la régulation adaptative de la vitesse (Adaptive Cruise Control, ACC), l’assistance au maintien de la trajectoire (Lane Keeping Assist, LKA) et le freinage automatique d’urgence face aux piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB). Le format intégrable et compact du Velarray H800 est conçu pour s’intégrer parfaitement derrière le pare-brise d’un camion, d’un bus ou d’une voiture, ou pour être installé facilement à l’extérieur du véhicule.

Velarray M1600, un capteur lidar à semi-conducteurs innovant, conçu pour servir les applications de robotique mobile. Le capteur, qui a été construit en utilisant l’architecture MLA de Velodyne, offre un excellent champ de perception à distance rapprochée pour une navigation sûre. Le Velarray M1600 permet aux robots mobiles sans contact, ainsi qu’aux robots de livraison du dernier kilomètre, de fonctionner de manière autonome et sécurisée, sans intervention humaine. Ce capteur durable et compact peut être déployé dans un large éventail d’environnements et de conditions climatiques, permettant une utilisation près de 365 jours par an, 24 h/24 et 7 j/7.

Velabit™, le plus petit capteur de Velodyne, apporte des niveaux inédits de polyvalence et d’accessibilité en termes de perception lidar 3D. Ce capteur lidar compact à plage moyenne est hautement configurable pour des cas d’utilisation spécialisés, et peut être intégré quasiment partout, dans les robots, les véhicules, les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) et les infrastructures. Le Velabit à semi-conducteurs fait avancer la mission de Velodyne visant à rendre des capteurs lidar 3D de haute qualité facilement accessibles à tous.

Vella™, le logiciel ADAS révolutionnaire de Velodyne, basé sur le capteur Velarray à vue directionnelle. Considérablement supérieur aux approches existantes qui utilisent caméra + radar, Vella va révolutionner les fonctionnalités d'aide à la conduite sur le marché, y compris ACC, LKA et PAEB. Le Vella Development Kit (VDK) permet aux entreprises d'utiliser les capacités avancées du logiciel Vella dans leurs solutions autonomes. VDK aide les entreprises à utiliser leurs ressources de développement plus efficacement, en réduisant le temps et les efforts requis pour intégrer les capteurs lidar 3D dans leurs applications.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

