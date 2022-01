Velodyne Lidar est finaliste des SXSW Innovation Awards 2022

La Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne est reconnue pour ses qualités d’innovation dans la catégorie Villes intelligentes, Transports et Livraisons

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que sa Solution d’infrastructure intelligente (Intelligent Infrastructure Solution) avait été sélectionnée comme finaliste pour la 24e édition annuelle des SXSW Innovation Awards, dont la cérémonie aura lieu le 14 mars dans le cadre des conférences et festivals South by Southwest® (SXSW®). La solution de ville intelligente, mise au point par Velodyne, assure la surveillance et l’analyse du trafic, afin d’améliorer la sécurité routière, l’efficacité et la qualité de l’air, tout en aidant les agglomérations urbaines à planifier des systèmes de transport plus intelligents et plus sûrs.

Velodyne Lidar announced its Intelligent Infrastructure Solution was named a finalist for the 24th annual SXSW Innovation Awards at the South by Southwest® (SXSW®) Conference and Festivals. Velodyne’s smart city solution provides traffic monitoring and analytics to improve road safety, efficiency and air quality, and help cities plan for smarter, safer transportation systems. (Photo Credit: Velodyne Lidar)

La Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne est finaliste dans la catégorie Villes intelligentes, Transports et Livraisons (Smart Cities, Transportation & Delivery). La solution est mise en œuvre sur trois continents, avec des projets pilotes déployés au Texas, en Floride, dans le Nevada, en Californie, dans le New Jersey, dans le Missouri et au Canada. Ces déploiements incluent Austin, au Texas, où la ville utilise la Solution d’infrastructure intelligente pour évaluer les conditions de circulation et identifier les mesures de sécurité proactives pouvant être prises pour aider à sauver des vies.

En améliorant la fluidité du trafic et en réduisant les embouteillages, la Solution d’infrastructure intelligente accroît l’efficacité énergétique et réduit les émissions de gaz à effet de serre, pour un avenir plus durable. En 2021, la solution a reçu un Smart 50 Award décerné par Smart Cities Connect, prix récompensant les 50 projets de villes intelligentes, les plus transformateurs au monde.

« L’attribution du prix SXSW démontre les qualités d’innovation de notre Solution d’infrastructure intelligente, en termes de transformation des infrastructures, de sorte à rendre les communautés plus intelligentes et plus sûres aujourd’hui », a déclaré Sally Frykman, directrice du Marketing, chez Velodyne Lidar. « Notre solution complète et révolutionnaire est conçue pour résoudre des problèmes d’infrastructure, parmi les plus exigeants et les plus répandus, à savoir, prévoir, diagnostiquer et relever les défis de la sécurité routière. »

Les SXSW Innovation Awards reconnaissent et célèbrent les développements technologiques les plus passionnants du monde connecté. La catégorie Villes intelligentes, Transports et Livraisons récompense les innovations respectueuses de l’environnement ou durables en matière d’énergie, de transports, de livraisons et de technologies IdO, faisant de la vie dans le monde connecté un Internet du Tout (Internet of Everything) plus intelligent, plus propre, plus vert et plus efficace.

« SXSW est ravie d’honorer les projets les plus innovants de l’année, et de donner à chaque finaliste la possibilité de présenter ses inventions à tous les participants au SXSW, par le biais de démonstrations interactives dans le cadre de la Finalist Showcase (Vitrine des finalistes) », a confié pour sa part Hugh Forrest, directeur de la Programmation, de SXSW.

Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne

La Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne crée une carte 3D des routes et des carrefours en temps réel, et assure une analyse et un contrôle précis de la circulation, qu’il n’est pas possible d’obtenir avec d’autres types de capteurs, tels que les caméras ou les radars. La solution se démarque dans la manière dont elle améliore l’efficacité de la circulation et des flux de foule, fait avancer la durabilité et protège les usagers de la route en situation de vulnérabilité. Elle recueille des données de manière fiable dans toutes les conditions d’éclairage et de météo, permettant une exploitation tout au long de l’année, tout en préservant la vie privée des personnes. La solution améliore la sécurité grâce à des analyses multimodales qui détectent les différents usagers de la route, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes. Elle peut prédire, diagnostiquer et résoudre les problèmes de sécurité routière, aidant ainsi les municipalités et autres clients à prendre des décisions éclairées en vue d’adopter des mesures correctives. Pour en savoir plus sur la Solution d’infrastructure intelligente, contacter le service des Ventes de Velodyne : 669.275.2526, sales@velodyne.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l’activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

