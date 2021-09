Velodyne Lidar : et MOV.AI s'associent pour fournir des solutions autonomes au secteur de la robotique industrielle et du commerce électronique

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) et MOV.AI ont annoncé aujourd’hui que les deux entreprises collaboraient pour fournir aux fabricants de robots des solutions d’automatisation de classe entreprise, notamment en matière de cartographie, de navigation, d’évitement des obstacles et d’évitement des risques. La MOV.AI Robotics Engine PlatformTM, combinée aux capteurs lidar de Velodyne, répond à la demande croissante d’automatisation dans les environnements collaboratifs dynamiques tels que le commerce électronique, la logistique, la fabrication et les hôpitaux.

Velodyne Lidar and MOV.AI are collaborating to provide robot manufacturers with enterprise-grade automation solutions, including mapping, navigation, obstacle avoidance and risk avoidance. (Photo: MOV.AI)

La MOV.AI Robotics Engine PlatformTM, alimentée par les capteurs lidar Puck™ de Velodyne, fournit des outils avancés qui permettent aux fabricants et intégrateurs de robots mobiles autonomes (RMA) de résoudre les défis liés aux déplacements sécurisés dans des environnements changeants et non structurés, tels que la manutention de matériaux et la logistique d’entrepôt. Ces marchés sont portés par la croissance spectaculaire du commerce électronique. Par exemple, la pandémie a propulsé les ventes en ligne aux États-Unis, qui ont atteint 791 milliards $ en 2020, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, d’après le département du Commerce des États-Unis.

La Robotics Engine Platform aide les fabricants de RMA à développer et déployer rapidement des robots capables d’opérer dans des environnements dynamiques au sein desquels les humains, les machines manuelles et les robots travaillent en parallèle. La plateforme tire parti des performances et de la fiabilité du capteur Puck afin de permettre aux robots mobiles de parcourir de se déplacer en dehors des situations contrôlées et de fonctionner en toute sécurité dans des environnements imprévisibles et non familiers. L’encombrement réduit du Puck lui permet d’être intégré facilement aux robots. Le capteur délivre une précision élevée dans des environnements intérieurs et extérieurs complexes.

La MOV.AI ROS-based Robotics Engine PlatformTM fournit aux fabricants de RMA et intégrateurs d’automatisation les outils de catégorie entreprise dont ils ont besoin pour offrir une automatisation avancée. Elle inclut un environnement de développement intégré (EDI) visuel, des algorithmes et intégrations standard, une gestion des flottes, des interfaces flexibles avec les environnements d’entrepôts tels que les ERP et les WMS, ainsi qu’une conformité en matière de cybersécurité. La solution offre une précision de ±2 cm pour un environnement dynamique à 65 %.

« L’ajout des technologies de MOV.AI et de Velodyne à TUGBOT.ai a fourni à notre robot une solution de navigation et de localisation standard et à haute précision pour les environnements élevés et dynamiques au sein desquels nous déployons nos RMA », a déclaré Fernando Freitas, PDG de RoboSavvy, fabricant de l’AMR TUGBOT.ai. « L’utilisation de la SLAM basée sur le lidar permet à TUGBOT.ai de naviguer en toute sécurité parmi les employés et autres véhicules, tout en offrant des performances précises et constantes. »

« La mission de MOV.AI consiste à simplifier le développement de robots collaboratifs, ainsi qu’à fournir aux fabricants et intégrateurs de RMA tout ce dont ils ont besoin pour développer et faire fonctionner des robots exceptionnels », a déclaré Motti Kushnir, PDG de MOV.AI. « Grâce à notre collaboration avec Velodyne, nous pouvons offrir à nos clients une navigation SLAM avancée alimentée par le capteur Puck, qui fait partie des meilleurs capteurs lidar au monde. L’utilisation de notre Robotics Engine Platform permet aux fabricants de RMA de mettre en œuvre rapidement une navigation de pointe, tout en leur laissant la possibilité de la personnaliser en fonction de leurs besoins. »

« Nous nous réjouissons de notre collaboration avec MOV.AI, ainsi que de l’intégration de nos capteurs lidar dans la Robotics Engine Platform, y compris l’expansion future de nos produits à semi-conducteurs Velarray et Velabit », a déclaré Erich Smidt, directeur exécutif pour l’Europe chez Velodyne Lidar. « On constate une demande croissante en faveur de l’automatisation et de l’intégration de nos capteurs dans des robots collaboratifs. Nous pensons qu’il existe un potentiel considérable dans ce domaine, étant prévu que la taille du marché mondial des RMA atteigne 8,70 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 23,7 % entre 2021 et 2028, d’après Fortune Business Insights. Le fait de nous associer avec MOV.AI nous permet d’offrir sécurité, efficience et durabilité au secteur industriel à une large échelle mondiale. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos de MOV.AI

MOV.AI révolutionne les RMA que nous connaissons aujourd’hui.

La société fournit aux fabricants et intégrateurs de RMA les outils dont ils ont besoin pour créer rapidement des robots de catégorie entreprise, en permettant aux utilisateurs de bénéficier de produits d’automatisation aussi flexibles que l’époque dans laquelle nous vivons.

MOV.AI est une plateforme de moteurs robotiques basée sur ROS, qui est livrée avec une interface Web intuitive. Elle contient tout le nécessaire pour bâtir, déployer et exploiter des robots intelligents. MOV.AI transforme radicalement la manière dont les robots mobiles autonomes sont développés, en termes de délais de commercialisation, de coût et de flexibilité.

