Velodyne Lidar : Drew Hamer de Velodyne Lidar est nommé finaliste aux Bay Area CFO of the Year Awards

M. Hamer est reconnu pour son leadership financier qui a permss à Velodyne de devenir la première société publique pure-play dans le domaine du lidar au monde

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que son directeur financier Drew Hamer avait été nommé finaliste aux Bay Area CFO of the Year Awards (Prix du directeur financier de l’année de la région de la baie de San Francisco).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210603006083/fr/

Velodyne Lidar Chief Financial Officer Drew Hamer has been named a finalist in the Bay Area CFO of the Year Awards. Hamer was recognized for his central role in Velodyne’s raising $70 million from strategic investors, leading the company through the COVID-19 economic downturn with a combination of loans and asset sales, and guiding the company through a SPAC merger that raised $419 million which fully capitalized its balance sheet. Velodyne is the world’s first public pure-play lidar company. (Photo: Velodyne Lidar)

M. Hamer a été reconnu pour son rôle central dans la levée par Velodyne de 70 millions USD auprès d’investisseurs stratégiques, et pour sa capacité à manœuvrer l’entreprise pendant le ralentissement économique lié au COVID-19 avec une combinaison de prêts et de ventes d’actifs, ainsi qu’à travers une fusion SPAC, Cette dernière a levé 419 millions USD et a permis à Velodyne de capitaliser entièrement son bilan. Velodyne est la première société publique pure-play dans le domaine du lidar au monde.

En tant que leader stratégique, M. Hamer a participé à l’élaboration des processus financiers, des systèmes, des politiques et de la gouvernance de Velodyne pour soutenir la croissance continue de l’entreprise. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires qui répondent aux besoins d’un large éventail d’industries. Les capteurs et solutions logicielles de Velodyne transforment les vies en faisant progresser la mobilité sûre et les communautés intelligentes.

Les Bay Area CFO of the Year Awards sont présentés par Larkin Street Youth Services, en partenariat avec le San Francisco Business Times. L’organisation sélectionne les finalistes en fonction de sa formule exclusive permettant de mesurer les impacts quantitatifs, qualitatifs, positifs et uniques qu’ont les directeurs financiers sur leur organisation. Les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix qui se tiendra à San Francisco le 23 septembre 2021.

« Drew est un collègue apprécié dont l’expertise et le dévouement ont grandement contribué à la croissance de Velodyne », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Les performances exceptionnelles de Drew en matière d’affaires et d’innovation dans son domaine font de lui un choix exceptionnel en tant que finaliste du Prix du directeur financier de l’année. »

« C’est un honneur d’être nommé finaliste pour le Prix du directeur financier de l’année organisé en région de la baie de San Francisco dans la catégorie Société Publique », a confié pour sa part M. Hamer. « Il y a de nombreux directeurs financiers talentueux dans la baie de San Francisco et je félicite les autres finalistes du prix. Les efforts prodigués au cours de l’année qui vient de s’écouler pour aider Velodyne à devenir une société publique puis à se gérer en tant que telle ont donné lieu à de nombreux défis et opportunités. Ce fut un privilège de faire partie de l’équipe dirigeante et de l’équipe des finances qui ont travaillé d’arrache-pied pour faire de Velodyne une société publique prospère et en pleine croissance.

En tant que directeur financier de Velodyne, M. Hamer travaille avec l’équipe de direction pour élaborer la stratégie financière et dirige l’organisation des finances grâce à des activités de prévision, de budgétisation et de comptabilité. Cadre financier chevronné, il compte plus de 25 années d’expérience de leadership financier au sein de sociétés technologiques publiques et pré-publiques. Avant de rejoindre Velodyne, M. Hamer a travaillé pour diverses entreprises comme ON24, Keynote Systems, KnowNow, Intraspect Software, Excite@Home et Sybase. Au cours de sa carrière, M. Hamer a géré les relations avec les investisseurs, mis en œuvre des efficacités financières, levé des capitaux et supervisé l’expansion d’opérations financières et commerciales à travers le monde, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210603006083/fr/