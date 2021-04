Velodyne Lidar : Un expert de Velodyne abordera la manière dont les simulations lidar peuvent améliorer les tests des solutions de conduite automatisée à l'occasion de l'événement mondial GTC 2021 de NVIDIA

Andrei Claudiu Cosma souligne le rôle essentiel des simulations lidar dans le cadre du développement et de la validation de l’ADAS et des VA

Les simulations jouent un rôle important dans le cadre du développement et du test des capacités des systèmes d’aide à la conduite automobile (advanced driver assistance systems, ADAS) et des véhicules autonomes (VA). Andrei Claudiu Cosma, PhD, responsable des Solutions autonomes chez Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW), abordera la manière dont les développeurs peuvent utiliser la simulation lidar pour répliquer des scénarios de conduite en temps réel, afin de valider la sécurité et la fiabilité des solutions d’ADAS et de VA, à l’occasion de la conférence annuelle GPU Technology Conference GTC 2021 de NVIDIA.

La session intitulée « Apprentissage machine axé sur le lidar – une approche basée sur la simulation en matière d’entraînement, de test et de validation des modèles » aura lieu le 10 avril 2021 à 10 h heure avancée du Pacifique (PDT). Inscrivez-vous gratuitement à l’adresse https://gtc21.event.nvidia.com/ pour participer à la session.

Les participants à la session découvriront :

Les caractéristiques clés de la simulation lidar qui améliorent l’authenticité du nuage de points lidar généré. Ceci est extrêmement important pour garantir l’utilisation réussie du modèle simulé dans le monde réel.

Les avantages et inconvénients liés à l’utilisation d’ensembles de données réels et simulés. Ces conseils guident les développeurs afin qu’ils prennent des décisions éclairées lors de la sélection des données de leurs prochains modèles à entraîner.

En quoi l’utilisation de données lidar simulées permet d’identifier des catégories d’objets grâce à une signature lidar unique.

Les simulations lidar offrent un développement et un déploiement du système plus rapide, en fournissant un environnement virtuel permettant de tester les capacités de conduite automatisée dans le cadre d’une multitude de routes, de conditions météorologiques et de conditions d’éclairage. Elles permettent de tester des scénarios extrêmes, tels que les virages et les crêtes, ainsi que des dangers potentiels tels que le freinage d’urgence et l’évitement des obstacles.

Les capteurs lidar de Velodyne fournissent des données de perception en temps réel qui offrent une navigation sécurisée et un fonctionnement fiable de la conduite autonome, ainsi qu’une sécurité pour les véhicules avancés dans des environnements urbains et autoroutiers. Velodyne possède un portefeuille varié de produits comprenant des capteurs qui fournissent des capacités de vue panoramique, directionnelles, à longue et courte portée.

Le programme Automated with Velodyne inclut plusieurs entreprises qui offrent des solutions de simulation optimisées pour les tests des capteurs lidar de Velodyne dans le cadre d’applications d’ADAS et de VA. La combinaison des capteurs haute performance et des logiciels de simulation de Velodyne permet aux développeurs de tester et valider des solutions dans un éventail hautement évolutif de conditions, avant leur lancement sur les routes.

« Un accès limité aux données d’entraînement et de test ralentit la recherche et l’innovation. Néanmoins, grâce aux progrès des accélérateurs de matériel informatique, tels que les processeurs graphiques, ainsi qu’au développement des technologies de simulation, de nouvelles techniques sont actuellement développées pour générer ou renforcer les ensembles de données d’entraînement. Notre session à l’occasion de la GTC abordera la manière dont une approche axée sur la simulation peut compenser la disponibilité limitée des données réelles afin d’améliorer la vitesse de développement et la qualité des modèles. Elle démontrera comment cette méthode peut réduire les coûts et permettre d’améliorer les processus de test et de validation pour un déploiement sécurisé », a déclaré Cosma.

La GTC, qui aura lieu en ligne du 12 au 16 avril, est une série de conférences mondiales axées sur l’IA, les centres de données, le graphisme, le calcul accéléré, l’automobile, la mise en réseau intelligente, et bien plus encore.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

