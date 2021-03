Velodyne Lidar : annonce la nomination de Deborah Hersman à son conseil d'administration

L’ancienne présidente du conseil du NTSB et présidente du National Safety Council apporte près de 30 ans d’expérience à des postes de direction dans les secteurs des transports, de la sécurité et des politiques

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que Deborah Hersman, ancienne présidente du Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board, NTSB), avait été nommée au conseil d’administration de la Société, avec effet immédiat.

Deborah Hersman, former chair of the National Transportation Safety Board (NTSB), has been appointed to Velodyne Lidar’s Board of Directors. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Mme Hersman possède près de 30 ans d’expérience en tant que cadre dirigeante dans le domaine gouvernemental, des services à but non lucratif et du secteur privé, pour les secteurs des transports, de la sécurité et des politiques. À la suite de son rôle de présidente du conseil du Conseil national de la sécurité des transports, elle a occupé le poste de présidente et chef de la direction du National Safety Council. Plus récemment, Mme Hersman a été la première directrice de la sécurité de Waymo, le projet de voiture autonome de Google. Elle siège actuellement au conseil d’administration de NiSource Inc.

« Debbie est une pionnière passionnée et respectée dans le domaine de la sécurité, et elle a fait ses preuves dans la promotion de la sécurité publique, la réalisation d’objectifs de haut niveau et la gestion d’initiatives techniques complexes », a déclaré le Dr Joseph B. Culkin, PhD, président du conseil d’administration de Velodyne Lidar. « En tant que principal fournisseur de la technologie lidar, notre engagement à faire progresser la sécurité est le principe unificateur qui définit, coordonne et concentre toute notre organisation. Nous sommes ravis que Debbie, qui est une véritable chef de file dans notre domaine et qui partage notre mission vitale, se joigne à nous en ce moment passionnant. Nous sommes impatients de bénéficier de sa vaste expertise pour aider Velodyne à améliorer les vies et à rendre le monde plus sûr. »

« Pendant toute ma carrière, j’ai été à l’avant-garde de la résolution des problèmes de sécurité des transports les plus graves et les plus complexes aux États-Unis », a confié pour sa part Mme Hersman. « J’ai hâte de travailler aux côtés de mes collègues membres du conseil d’administration et de la direction de l’entreprise pour faire progresser une technologie véritablement innovante qui améliore la sécurité sur les lieux de travail, dans les collectivités et sur les routes. »

Mme Hersman a été nommée au conseil à titre de directrice de catégorie III. Avec sa nomination, le conseil compte désormais huit directeurs, dont la majorité sont indépendants.

À propos de Deborah Hersman

Debbie Hersman est une dirigeante passionnée et une communicatrice habile qui bénéficie d’une expertise éprouvée dans l’obtention de résultats fructueux pour les parties prenantes de différents secteurs. En 2019, elle a rejoint le conseil d’administration de NiSource, Inc. (NYSE : NI), un service public de gaz et d’électricité desservant 3,5 millions d’abonnés dans six États. De 2019 à 2020, elle a été la première responsable de la sécurité et conseillère principale de Waymo, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité et en charge du projet de voiture autonome de Google.

De 2014 à 2019, Mme Hersman a été présidente et chef de la direction du National Safety Council, plus important défenseur à but non lucratif de la sécurité aux États-Unis, axé sur l’élimination des principales causes de décès évitables sur les lieux de travail, les routes et dans les communautés.

De 2004 à 2014, elle a été membre du conseil d’administration du NTSB et présidente du conseil de l’agence de 2009 à 2014. Le NTSB est reconnu internationalement pour ses enquêtes sur tous les modes de transport. Elle a été nommée par les deux présidents George W. Bush et Barack Obama et confirmée à l’unanimité par le Sénat en 2004, 2009, 2011 et 2013. En tant que présidente du conseil, Mme Hersman a concentré son attention sur la lutte contre la distraction au volant, l’amélioration de la sécurité des enfants passagers et l’aide aux victimes et à leurs familles.

De 1992 à 2004, elle a travaillé sur les questions de transport à la Chambre des représentants des États-Unis et au Sénat américain, contribuant à l’élaboration de lois importantes, notamment le Transportation Equity Act of the 21st Century et le Motor Carrier Safety Improvement Act, qui ont donné lieu à une nouvelle administration modale axée sur la sécurité des bus et des camions au sein du Département des Transports des États-Unis.

Mme Hersman est titulaire d’une licence en sciences politiques et d’une licence en études internationales de la Virginia Tech, ainsi que d’une maîtrise en analyse et résolution des conflits de l’université George-Mason.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

