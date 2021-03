Velodyne Lidar : annonce un sommet virtuel gratuit intitulé « Disruptive Women Powering Our Autonomous Future »

Le 25 mars, des cadres et ingénieurs de premier plan discuteront de l'avenir des technologies de VA, ainsi que du rôle des femmes dans l'industrie des VA

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui le sommet « Disruptive Women Powering Our Autonomous Future » (« Des femmes visionnaires promouvant notre avenir autonome »), faisant intervenir des femmes cadres et ingénieurs de premier plan, qui discuteront de l'avenir des technologies de VA, ainsi que du rôle essentiel des femmes dans la concrétisation de cet avenir. Debbie Dingell, membre du Congrès pour le 12e district du Michigan, et Laura Major, directrice technologique de Motional, seront les intervenantes principales du sommet. Ce sommet portera sur l'impact positif associé à la promotion des femmes à des postes de pouvoir dans l'industrie des VA, ainsi que sur l'importance d'un soutien aux jeunes femmes dans le cadre des programmes STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210303006038/fr/

Le sommet se tiendra le 25 mars, de 09h00 à 12h30, heure avancée du Pacifique (PDT). Il s'agit d'un événement virtuel gratuit, diffusé sur une plateforme de conférence de pointe. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur : Disruptive Women Powering Our Autonomous Future.

L'industrie des VA est en très bonne voie pour transformer le tissu de l'infrastructure mondiale et de la société. Or, les femmes demeurent extrêmement sous-représentées dans l'industrie automobile – en particulier aux postes de direction et d'ingénierie. Les femmes représentant seulement 20 pour cent des étudiants universitaires en ingénierie, il est essentiel de former et d'inspirer la génération actuelle et les prochaines générations de femmes dans ces domaines.

L'animatrice de l'événement sera Selika Talbott, maîtresse de conférences à l'American University, également ancienne conseillère principale de l'administrateur du Département américain des transports, ainsi que de l'administrateur fédéral en charge de la sécurité des transports routiers.

Dans le cadre de ce sommet, les sessions menées par des expertes sont destinées à sensibiliser, inspirer, et fournir des renseignements applicables. Outre les discours des intervenantes principales, le programme prévoit une discussion informelle et plusieurs tables rondes. La discussion informelle fera intervenir la dirigeante technologique de premier plan Claire Delaunay, vice-présidente de l'ingénierie chez NVIDIA. Cette discussion sera animée par Leslie J. Allen, rédactrice chez Automotive News, où elle supervise les contenus du journal relatifs à la nouvelle mobilité.

Les tables rondes incluent un groupe divers composé de femmes dynamiques, qui partageront leur expérience et leurs connaissances. Les membres des tables rondes sont issues des entités suivantes : Aptiv, Berkeley Haas Center for Equity, Gender & Leadership, Commission on the Future of Mobility, Lawrence Berkeley National Lab, May Mobility, Nissan Amérique du Nord, NVIDIA, STEER, Toyota Amérique du Nord, Velodyne Lidar et Zoox.

Les sessions des tables rondes sont les suivantes :

« Des femmes visionnaires aux commandes », parrainée par Partners for Automated Vehicle Education

« Le point de vue des femmes ingénieurs sur la voie d'avenir des technologies de VA », parrainée par SAE International

« Les STIM : point de départ essentiel pour une représentation équitable dans le domaine des technologies de VA », parrainée par Berkeley Lab

« En finir avec les préjugés silencieux sur l'autonomie et au-delà », parrainée par Women in Autonomy

« L'industrie des véhicules autonomes évolue rapidement, et sa représentation est extrêmement importante. Fort heureusement, chacune d'entre nous peut jouer un rôle pour influencer ce à quoi ressemblera l'univers des VA, afin qu'il reflète et serve notre société dans son ensemble », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing chez Velodyne Lidar. « Ce sommet constitue pour tous un événement incontournable, durant lequel nous pourrons tous nous informer auprès de femmes leaders d'opinions dans les industries de l'automobile et de la technologie. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres, la capacité de Velodyne à gérer la croissance, la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires, les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients, les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; les incertitudes concernant les réglementations gouvernementales et l’adoption du lidar pour les applications de sécurité des piétons, d’embouteillages et de villes intelligentes ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne, le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles, la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions, les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne, ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210303006038/fr/