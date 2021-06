Velodyne Lidar : et MAAD s'associent pour promouvoir la compréhension des technologies de véhicules autonomes

Un partenariat de promotion de la sécurité routière

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui son partenariat pour la troisième année consécutive avec Mothers Against Drunk Driving (MADD) dans le cadre d’une initiative d’éducation du public, axée sur les avantages de sécurité offerts par les technologies de véhicules autonomes. Le partenariat entre Velodyne et MADD inclut des programmes d’éducation, des campagnes de sensibilisation, ainsi que des événements coparrainés, afin de continuer à promouvoir l’acceptation par le public des technologies autonomes, avec pour objectif de réduire puis en fin de compte de mettre un terme aux accidents de la route dus à l’alcool au volant.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210622006080/fr/

Velodyne Lidar announced it is partnering with Mothers Against Drunk Driving (MADD) on a public education initiative to build public acceptance of autonomous vehicle technology with the goal of reducing and eventually eliminating impaired driving collisions. (Graphic: Velodyne Lidar)

Pour célébrer cette troisième année côte à côte, Natasha Thomas, MNM, directrice exécutive de MADD pour la Californie du Nord, interviendra en tant qu’invitée lors d’un épisode Velodyne Lidar « LIVE! », le 20 août à 10h00 heure avancée du Pacifique (PDT). Lors du webinaire, Thomas abordera le rôle que jouent les technologies de véhicules autonomes pour atteindre l’objectif de zéro décès causé par l’alcool au volant.

Depuis sa création, MADD a contribué à diviser par deux le nombre de décès causés par l’alcool au volant, tout en venant en aide à près d’un million de victimes de ce crime violent, qui peut être évité. L’alcool au volant continue néanmoins de faucher plus de 10 000 vies humaines chaque année, soit plus de décès sur les routes du pays que n’importe quelle autre cause. Les technologies de véhicules pleinement autonomes peuvent potentiellement contribuer à empêcher l’alcool au volant, ainsi qu’à réduire les accidents de la route.

« Depuis près de 41 ans, MAAD œuvre pour faire évoluer les mentalités et les comportements autour de l’alcool au volant, avec un succès remarquable. Nous avons cependant compris que les technologies étaient essentielles pour nous permettre d’atteindre notre objectif de zéro décès causé par l’alcool au volant », a déclaré le président national de MADD, Alex Otte. « Les technologies de véhicules autonomes constituent une promesse incroyable, car elles peuvent nous aider à en finir avec l’alcool au volant. C’est la raison pour laquelle nous sommes si heureux de notre partenariat avec Velodyne. »

«Velodyne et MADD partagent le même engagement de faire progresser la sécurité routière », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing de Velodyne Lidar. « Nous pensons que les véhicules autonomes font partie intégrante de la démarche consistant à rendre nos routes plus sûres, notamment contre les conducteurs en état d’ébriété. En tant que sponsor de MADD, et fier de l’être, nous travaillons ensemble pour éduquer le public sur les avantages de sécurité offerts par les véhicules autonomes, afin que la technologie puisse libérer son plein potentiel. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos de Mothers Against Drunk Driving

Fondée en 1980 par une mère dont la fille a été tuée par un conducteur ivre, Mothers Against Drunk Driving® (MADD) est la plus importante organisation à but non lucratif du pays qui s'emploie à éliminer la conduite en état d’ébriété, lutter contre la drogue au volant, soutenir les victimes de ces crimes violents et prévenir la consommation d'alcool par des mineurs. MADD a permis de sauver plus de 400 000 vies, de réduire de plus de 50 % le nombre de décès dus à la conduite en état d'ébriété, et de promouvoir la désignation d'un conducteur n'ayant pas consommé d’alcool. La campagne Eliminate Drunk Driving® (Éliminer l’ivresse au volant) de MADD plaide pour l'appui aux forces de l'ordre, des antidémarreurs pour tous les délinquants et une technologie automobile de pointe. MADD a fourni gratuitement des services d'assistance à près d'un million de victimes et de rescapés de la conduite sous l’effet de l'alcool et des stupéfiants, via des services locaux de défense des droits des victimes et via la ligne d'assistance aux victimes accessible 24 heures sur 24, au 1 877 MADD-HELP. Rendez-vous sur le site http://www.madd.org ou appelez le 1-877-ASK-MADD.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210622006080/fr/