Velodyne Lidar : lance l'India Design Center à Bangalore

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouvel India Design Center à Bangalore. Le centre renforce la stratégie de croissance de Velodyne, visant à promouvoir l’innovation continue en matière de solutions de capteurs et de logiciel lidar, qui transforment la vie quotidienne en sécurisant la mobilité et en promouvant les communautés intelligentes sur les marchés mondiaux.

L’India Design Center collaborera étroitement avec l’équipe d’ingénierie de Velodyne, basée à San José, en Californie, dans des recherches et un développement de pointe, visant à construire des solutions axées sur le client. En situant son centre à Bangalore, Velodyne se donne un atout de poids pour puiser dans un écosystème riche de talents et de compétences d’experts en développement de produits de qualité automobile, adaptés aux exigences des clients du monde entier. Il permettra à Velodyne de collaborer étroitement avec les nombreux centres de développement automobile, basés en Inde.

L’India Design Center se concentre activement sur la croissance de son équipe d’ingénieurs talentueux dans les domaines suivants : matériel informatique, FPGA, logiciels embarqués, conception de cartes, ingénierie des systèmes, ASIC, logiciels de perception, sécurité fonctionnelle, cybersécurité, et autres domaines adjacents. Le centre sera dirigé par Parthasarathy Narasimhan, qui a rejoint Velodyne en tant que vice-président de l’Ingénierie, et directeur général de l’India Design Center. M. Narasimhan apporte une expérience approfondie en matière de formation et développement d’équipes de conception, au sein de nombreux groupes d’ingénierie, notamment chez OpenSilicon pour ce qui est des missions les plus récentes.

Outre la recherche et le développement, le centre créera des opportunités pour ses clients et ses partenaires en Inde, avec des solutions basées lidar pour l’automobile et la nouvelle mobilité. Velodyne est fortement axée sur la facilitation d’une mobilité sécurisée permettant de sauver des vies et de prévenir les accidents pour tous les usagers de la route, notamment les véhicules, les piétons et les cyclistes. Les capteurs et le logiciel lidar de Velodyne fournissent une technologie essentielle pour diverses solutions automobiles, industrielles et d’infrastructure intelligente.

« Les capteurs et le logiciel basés lidar de Velodyne sont le catalyseur pour une autonomie révolutionnaire et une sécurité améliorée qui transforment de nombreux secteurs », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « L’ouverture de notre India Design Center nous permettra de recruter le meilleur talent en ingénierie, qui viendra compléter notre équipe de classe mondiale à San José, et nous aidera à poursuivre nos innovations. Je suis également enthousiaste à l’idée de pouvoir lancer la sécurité et l’automatisation basées lidar sur le marché et sur les routes de l’Inde. »

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; les incertitudes concernant les réglementations gouvernementales et l’adoption du lidar ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, et à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

