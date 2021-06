Velodyne Lidar : s'apprête à intégrer le Russell 2000®

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW), première société intégralement publique de lidar, s’apprête à intégrer l’Indice Russell 2000® à l’issue de la reconstitution annuelle des Indices Russell US, qui prendra effet à l’ouverture des marchés boursiers américains le 28 juin 2021. L’action sera également automatiquement ajoutée aux indices de croissance et de valeur, appropriés.

« En tant que première société intégralement publique de lidar, notre inclusion dans l’Indice Russell 2000 fournit une nouvelle démonstration claire de notre position de leader mondial », a déclaré Anand Gopalan, président-directeur général de Velodyne Lidar. « Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous réalisons en tant qu’entreprise, en créant des produits révolutionnaires que nos clients utilisent pour perturber les marchés et grandement améliorer la vie de tous les jours. Nous nous dirigeons vers un avenir dans lequel l’autonomie va transformer un large éventail d’industries, et les solutions révolutionnaires de capteurs et logiciels, de Velodyne ouvrent la voie. »

L’adhésion à l’Indice Russell 2000, qui reste en place pendant un an, repose sur l’adhésion au vaste marché de l’Indice Russell 3000®. Environ 10,6 billions USD d’actifs sont comparés aux indices Russell U.S. Les indices Russell sont largement utilisés par les gestionnaires d’investissement et les investisseurs institutionnels pour les fonds indiciels et comme références pour les stratégies d’investissement actives.

Les indices Russell font partie du FTSE Russell, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’indices. Le FTSE Russell détermine la composition de ses indices Russell principalement par des classements objectifs de capitalisation boursière et des attributs de style. Pour obtenir de plus amples informations sur l’indice Russell 2000 et la reconstitution des indices Russell, consultez la rubrique Reconstitution de Russell (« Russell Reconstitution ») sur le site Web de FTSE Russell.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos du FTSE Russell

Le FTSE Russell est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’indices, créant et gérant une large gamme d’indices, de données et de solutions analytiques pour répondre aux besoins des clients dans toutes les classes d’actifs, styles et stratégies. Couvrant 98 % du marché investissable, les indices FTSE Russell offrent une image fidèle des marchés mondiaux, combinée aux connaissances spécialisées acquises en développant des indices de référence locaux, à travers le monde.

Les compétences d’experts et les produits de l’indice FTSE Russell sont largement utilisés par les investisseurs institutionnels et particuliers du monde entier. Environ 16 000 milliards USD sont actuellement comparés aux indices FTSE Russell. Depuis plus de 30 ans, les principaux propriétaires d’actifs, gestionnaires d’actifs, fournisseurs d’ETF et banques d’investissement ont choisi les indices FTSE Russell pour comparer leurs performances d’investissement et créer des fonds d’investissement, des ETF, des produits structurés et des dérivés indiciels. Les indices FTSE Russell fournissent également aux clients des outils d’allocation d’actifs, d’analyse de stratégie d’investissement, et de gestion des risques.

Un ensemble de principes universels de base guide la conception et la gestion de l’indice FTSE Russell : une méthodologie transparente basée sur des règles est éclairée par des comités indépendants où figurent les principaux acteurs du marché. Le FTSE Russell se concentre sur l’innovation indicielle et le partenariat client en appliquant les normes les plus élevées de l’industrie et en adoptant les principes de l’IOSCO. FTSE Russell est détenu à part entière par le London Stock Exchange Group.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ftserussell.com.

