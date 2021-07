Velodyne Lidar : s'associe à NVIDIA Metropolis pour des solutions d'infrastructure intelligentes

La ville d'Austin, au Texas, sélectionne une solution de Velodyne pour un projet pilote de sécurité routière

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le programme NVIDIA Metropolis portant sur la Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne pour la surveillance et l'analyse du trafic. Le programme NVIDIA Metropolis est conçu pour développer et mettre sur le marché une nouvelle génération d'applications et de solutions qui rendent les espaces et les opérations les plus importants du monde plus sûrs et plus efficaces grâce aux avancées en matière de vision IA.

Velodyne Lidar has joined the NVIDIA Metropolis program for Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution. The Intelligent Infrastructure Solution combines Velodyne’s award-winning lidar sensors and powerful AI software to monitor traffic networks and public spaces. (Photo: Velodyne Lidar)

La Solution d'infrastructure intelligente combine les capteurs lidar primés de Velodyne et son puissant logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour surveiller les réseaux routiers et les espaces publics. Cette solution répond au besoin pressant en matière de systèmes urbains intelligents permettant d'améliorer la sécurité routière et de prévenir les accidents de la circulation. Les données gouvernementales ont montré que 2020 a été l'année la plus meurtrière pour les accidents de la route aux États-Unis depuis plus d'une décennie, avec une augmentation de 7,2 % du nombre de décès sur la route par rapport à l'année précédente.

La solution de Velodyne exploite les puissantes capacités du module intégré NVIDIA Jetson AGX Xavier dans son système informatique Edge AI pour exécuter le logiciel de perception 3D exclusif de la solution, qui peut détecter tous les usagers de la route, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes en temps réel. Le module NVIDIA Jetson AGX Xavier fournit la puissance de calcul inégalée d'une station de travail GPU dans un module compact et économe en énergie. Il alimente l'application IA Solution d'infrastructure intelligente pour acquérir jusqu'à 50 images par seconde et traiter les images lidar en temps réel pour détecter, classer et extraire la trajectoire du trafic.

En faisant partie de NVIDIA Metropolis, Velodyne bénéficie d'une exposition accrue aux experts du secteur, aux organisations axées sur l'IA, aux gouvernements et aux partenaires d'intégration qui cherchent à tirer parti de solutions basées sur l'IA de classe mondiale pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les problèmes de sécurité critiques. Velodyne a également un accès anticipé aux mises à jour de la plateforme NVIDIA et peut s'appuyer sur l'écosystème de partenaires divers de NVIDIA pour soutenir le développement de solutions basées sur la technologie lidar.

Nouveau déploiement à Austin

Le projet pilote Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne sera déployé à Austin, au Texas. La ville utilisera la solution pour évaluer les conditions de circulation et identifier les mesures de sécurité proactives qui peuvent être prises pour aider à sauver des vies.

Le projet utilise la surveillance du trafic par lidar comme remplacement fiable, discret et multimodal des détecteurs à boucle inductive, des caméras et des radars. La solution d'infrastructure intelligente de Velodyne crée une carte 3D en temps réel des routes et des carrefours pour générer des données sur le trafic dans des conditions d'éclairage et météorologiques très diverses, et fournir des données de suivi catégorisées sur les piétons, les cyclistes, les voitures et les camions.

À Austin, la première installation sera située à l'intersection de East 7th Street et Springdale Road. Cette intersection a été identifiée comme nécessitant une amélioration en raison de l'historique des accidents, du risque de décès, de la prévalence des excès de vitesse et de la congestion.

« Les solutions lidar présentent un énorme potentiel de protection des informations personnelles identifiables tout en continuant à nous aider à atteindre l'objectif de Vision zéro, qui consiste à éliminer les décès et les blessures graves dus à la circulation dans les rues d'Austin », a déclaré Jason JonMichael, directeur adjoint du Département du transport d'Austin. « La Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne Lidar pourrait nous permettre de collecter et d'analyser plus efficacement la mobilité nécessaire pour améliorer l'efficacité et la sécurité routières. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec la ville d'Austin sur des initiatives d'innovation qui transformeront certainement les routes en infrastructures plus intelligentes et plus sûres pour la communauté », a ajouté Jon Barad, vice-président chargé du développement commercial chez Velodyne Lidar. « Ce partenariat avec NVIDIA Metropolis nous permet d'aider Austin et d'autres communautés à relever les défis de la sécurité routière et à améliorer l'efficacité et la durabilité du trafic. »

La solution de Velodyne permet une infrastructure intelligente

La Solution d’infrastructure intelligente de Velodyne crée une carte 3D des routes et des carrefours en temps réel, et assure une analyse et un contrôle précis de la circulation, qu’il n’est pas possible d’obtenir avec d’autres types de capteurs, tels que les caméras ou les radars. Elle recueille des données de manière fiable, sous toutes les conditions d’éclairage et météorologiques, permettant une exploitation pendant toute l'année, tout en préservant la vie privée des personnes. La solution améliore la sécurité grâce à des analyses multimodales qui détectent les différents usagers de la route, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes. Elle peut prédire, diagnostiquer et résoudre les défis de sécurité routière, aidant ainsi les municipalités et autres clients à prendre des décisions éclairées en vue d’adopter des mesures correctives. Après avoir acheté un pack d'installation comprenant le logiciel et les capteurs, les clients paieront un droit d'accès au système à Velodyne pour les analyses et le suivi récurrents. Pour en savoir plus sur la Solution d'infrastructure intelligente, contacter Velodyne Sales : 669.275.2526, sales@velodyne.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l'activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

