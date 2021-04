Velodyne Lidar : signe un accord de vente pluriannuel avec Gatik

En utilisant les capteurs Velodyne, Gatik a établi le premier réseau de transport autonome d’Amérique du Nord pour le kilomètre intermédiaire

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui un accord de vente pluriannuel avec Gatik, chef de file du secteur de l’automatisation des réseaux de transport routier, destinés à la logistique B2B du kilomètre intermédiaire. Gatik utilise les capteurs lidar de Velodyne, en tant qu’éléments clés d’une gamme de capteurs entièrement redondants, afin de livrer des produits alimentaires de manière sécurisée et efficiente entre les centres de micro-exécution, les magasins fantômes et les sites de distribution, le tout composant un flux logistique connu sous le nom de « kilomètre intermédiaire ». Gatik traite quotidiennement les commandes autonomes génératrices de revenus, de plusieurs clients figurant au classement Fortune 500 aux États-Unis et au Canada, dont Walmart, et ce, en diminuant les coûts pour les clients, et en réduisant les délais de livraison.

Gatik met à profit les capteurs lidar Alpha Prime™ et Ultra Puck™, de Velodyne, afin de soutenir ses activités logistiques axées sur les courts trajets, grâce à une navigation précise et fiable pour ses opérations autonomes en temps réel. Gatik exploite une flotte de camions de catégories 3 à 6, équipés de compartiments multitempératures, 7 jours par semaine, 12 heures par jour, sur des itinéraires pouvant aller jusqu’à 300 miles dans de multiples marchés d’Amérique du Nord. La solution de Gatik aide les distributeurs à répondre aux besoins des consommateurs en assurant la livraison rapide des produits alimentaires (une demande alimentée notamment par la hausse de la croissance du commerce électronique), renforce la sécurité routière pour tous les usagers de la route, et permet aux clients de répondre à leur attente sans précédent en faveur de la livraison sans contact.

« Les solutions de capteurs de Velodyne offrent la performance, la fiabilité et la résilience éprouvées dont ont besoin nos VA pour fonctionner de manière sécurisée et efficiente, dans des domaines de conception opérationnelle, urbains, complexes », a déclaré Arjun Narang, cofondateur et directeur technologique de Gatik. « Nous sommes ravis de déployer rapidement notre solution autonome grâce au soutien de la technologie lidar leader du secteur, mise au point par Velodyne. »

« Gatik démocratise la livraison autonome, tout en créant des efficiences significatives dans les chaînes logistiques des distributeurs. De nombreuses personnes découvriront que les VA de Gatik, dotés des capteurs de Velodyne sont probablement utilisés pour livrer certains des produits qu’ils utilisent dans leur foyer », a déclaré Anand Gopalan, président-directeur général de Velodyne Lidar. « La société démontre comment les capteurs de Velodyne aident les VA à assurer une circulation des marchandises à la fois efficiente et sécurisée. »

Les capteurs Alpha Prime et Ultra Puck de Velodyne, qui utilisent la technologie à vision panoramique 3D brevetée de Velodyne, fournissent la détection des objets en temps réel, indispensable à une navigation sécurisée et un fonctionnement fiable. Les capteurs offrent la portée, la précision et la résolution qui en font la solution idéale pour les services logistiques autonomes. Ils détectent et suivent les véhicules, piétons et autres obstacles afin d’aider les véhicules autonomes à se déplacer en toute sécurité à différentes vitesses, en circulant de jour comme de nuit dans diverses conditions routières, telles que la pluie, le grésil et la neige.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos de Gatik

Gatik a été créée en 2017 par des professionnels chevronnés du secteur des technologies autonomes, et possède des bureaux à Palo Alto et Toronto. La société a établi le premier réseau de transport autonome d’Amérique du Nord pour le kilomètre intermédiaire, grâce à sa flotte d’utilitaires légers à intermédiaires, en se focalisant sur la logistique B2B de courts trajets pour des distributeurs du classement Fortune 500, tels que Walmart et Loblaw. Gatik permet à ses clients d’optimiser leurs opérations logistiques de réseaux en étoile, d’améliorer le regroupement des stocks dans de multiples sites, de réduire les coûts du travail, et de répondre à la demande sans précédent en faveur de la livraison sans contact. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatik.ai

