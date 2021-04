Velodyne Lidar : va présenter ses solutions lidar avancées au salon Auto Shanghai 2021

Les capteurs lidar de Velodyne offrent une vision 3D en temps réel pour une mobilité plus sûre et des communautés plus intelligentes

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) va présenter sa technologie de capteur révolutionnaire au salon Auto Shanghai 2021, le 19e Salon international de l’industrie automobile (stand n° 2.2H 6BC071), qui se déroulera du 21 au 28 avril. Velodyne mettra en lumière son leadership technologique dans le domaine des capteurs lidar et des logiciels qui alimentent les solutions autonomes, faisant ainsi progresser les transports sûrs, durables et accessibles et les communautés intelligentes.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210415006076/fr/

Velodyne Lidar will demonstrate its groundbreaking sensor technology at Auto Shanghai 2021 – The 19th International Automobile Industry Exhibition. Velodyne will highlight its technology leadership in lidar sensors and software which power autonomous solutions that advance safe, sustainable and accessible transportation and smart communities. (Photo: Velodyne Lidar)

Les capteurs et les solutions logicielles révolutionnaires de Velodyne sont particulièrement conçus pour offrir souplesse, qualité et performance, de sorte à répondre aux besoins de toute une gamme de secteurs. Velodyne présentera ses produits lidar conçus pour les systèmes avancés d’assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), les véhicules autonomes, la robotique, les infrastructures de ville intelligente, la livraison, le secteur industriel, et plus encore.

« Velodyne Lidar est honorée d’avoir été invitée à Auto Shanghai 2021. Tout au long de nos quatorze ans d’histoire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des clients en Chine, sur des véhicules autonomes, des véhicules grand public de nouvelle génération, ainsi que sur des disciplines comme la cartographie et la robotique », a déclaré Wei Weng, directeur exécutif pour la région Asie, chez Velodyne Lidar. « La Chine et l’Asie sont des marchés appréciés par Velodyne, et nous nous engageons à fournir des technologies lidar de la plus haute qualité pour faire progresser les technologies autonomes en Chine. Nous restons déterminés à approfondir nos relations et à élargir nos partenariats avec nos clients afin pour bâtir l’avenir d’une mobilité plus sûre et des villes plus intelligentes. »

Velodyne compte de nombreux clients importants en Chine et dispose d’un bureau à Pékin. La société s’est associée avec Trunk.Tech pour accélérer la commercialisation de chariots sans conducteur, sur le marché chinois de la logistique. Idriverplus est un autre client important de Velodyne, basé en Chine. Idriverplus fabrique des véhicules commerciaux autonomes, allant des balayeuses de rues aux voitures particulières, en passant par les véhicules logistiques. Velodyne entretient en outre une relation de longue date avec Baidu, qui est un investisseur dans Velodyne. Baidu continue d’utiliser les capteurs de Velodyne dans ses activités ayant trait à l’autonomie.

Principales technologies de capteurs haute performance que Velodyne prévoit d’exposer

Parmi les produits de Velodyne, présentés à Auto Shanghai 2021, on trouvera :

Velodyne Alpha Prime™, une nouvelle génération de capteur lidar doté de la technologie de perception par vision panoramique à 360°, de Velodyne, pour alimenter une mobilité autonome sûre. Résultat de plus de dix ans de développement et d’apprentissage lidar, l’Alpha Prime est un capteur spécifiquement conçu pour la conduite autonome dans des conditions complexes, et permet de voyager à des vitesses pouvant atteindre celles de la conduite sur autoroute. La portée de 300 mètres, la résolution et le champ de vision, tous trois combinés dans un seul capteur sont conçus pour servir de catalyseur aux stratégies autonomes des entreprises automobiles et des sociétés de taxis autonomes.

Velarray H800, un capteur lidar à semi-conducteurs, conçu pour des performances de classe automobile et élaboré en utilisant l’architecture Micro Lidar Array (MLA), exclusive et révolutionnaire de Velodyne. Combinant perception longue distance et amplitude du champ de vision, ce capteur est conçu pour offrir une navigation sécurisée et éviter les collisions dans le cadre des systèmes ADAS et des applications de mobilité autonome. Il peut activer des fonctions avancées d’assistance au conducteur, telles que la Régulation adaptative de la vitesse (Adaptive Cruise Control, ACC), l’Assistance au maintien de la trajectoire (Lane Keeping Assist, LKA) et le Freinage automatique d’urgence face aux piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB). Le format intégrable et compact du Velarray H800 est conçu pour s’intégrer parfaitement derrière le pare-brise d’un camion, d’un bus ou d’une voiture, ou pour être installé facilement à l’extérieur du véhicule.

Velarray M1600, un capteur lidar innovant à semi-conducteurs, conçu pour servir les applications de robotique mobile. Le capteur, qui a été construit en utilisant l’architecture MLA de Velodyne, offre un excellent champ de perception à distance rapprochée pour une navigation sûre. Le Velarray M1600 permet aux robots mobiles sans contact, ainsi qu’aux robots de livraison du dernier kilomètre, de fonctionner de manière autonome et sécurisée, sans intervention humaine. Ce capteur durable et compact peut être déployé dans un large éventail d’environnements et de conditions climatiques, permettant une utilisation près de 365 jours par an, 24 h/24 et 7 j/7.

Velabit™, le plus petit capteur de Velodyne, apporte des niveaux inédits de polyvalence et d’accessibilité en termes de perception lidar 3D. Ce capteur lidar compact à plage moyenne est hautement configurable pour des cas d’utilisation spécialisés, et peut être intégré quasiment partout, dans les robots, les véhicules, les véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) et les infrastructures. Velabit fait avancer la mission de Velodyne visant à offrir des capteurs lidar 3D, de haute qualité, facilement accessibles à tous.

Vella™, le logiciel ADAS révolutionnaire de Velodyne, basé sur le capteur Velarray à vue directionnelle. Supérieur aux approches existantes utilisant caméra + radar, Vella a le potentiel de révolutionner les fonctionnalités avancées d’assistance au conducteur, actuellement disponibles sur le marché, notamment la Régulation adaptative de la vitesse, l’Assistance au maintien de la trajectoire, et le Freinage automatique d’urgence face aux piétons (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB). Une livre blanc de Velodyne et une vidéo examinent des tests nocturnes effectués par Velodyne, concernant son système PAEB basé sur le lidar, et comparant le capteur Velarray H800 doté du logiciel Vella, avec un système très bien noté utilisant caméra + radar. Dans ces conditions, le système utilisant caméra + radar a échoué dans l’ensemble des cinq scénarios, tandis que le système basé sur la technologie lidar a évité la collision dans chaque situation testée.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; les incertitudes concernant les réglementations gouvernementales et l’adoption du lidar ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, et à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210415006076/fr/