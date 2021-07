Velodyne Lidar : présente le kit de développement Vella pour la construction de solutions autonomes

Une nouvelle boîte à outils logicielle simplifie le développement d'applications basées sur Lidar

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui un nouveau kit de développement logiciel, qui permet aux clients d'utiliser dans leurs solutions autonomes les capacités avancées du logiciel de perception lidar Vella de Velodyne. Le kit de développement Vella (VDK) permet aux entreprises d'accélérer la mise sur le marché, pour apporter des capacités lidar de pointe aux véhicules autonomes, aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), aux dispositifs de livraison mobiles, à la robotique industrielle, aux drones et plus encore.

VDK aide les entreprises à utiliser leurs ressources de développement plus efficacement, en réduisant le temps et les efforts requis pour intégrer les capteurs lidar 3D dans leurs applications. Les fonctionnalités de traitement Vella incluses dans VDK traduisent les données brutes des nuages ​​de points en informations plus riches et plus descriptives en temps réel. Ces excellentes données de perception, telles que classification d'objets, mesure de vitesse, segmentation sémantique de scènes et détection d'obstacles, peuvent être directement utilisées par les développeurs de systèmes autonomes sans connaissance ni expertise approfondies en traitement lidar.

Soutenues par des algorithmes d'apprentissage automatique formés sur les ensembles de données massifs construits par Velodyne, les capacités de perception de Vella permettent aujourd'hui une mobilité autonome dans un large éventail de domaines de conception opérationnelle, tels que les routes urbaines, les autoroutes, les trottoirs et les entrepôts. VDK a été développé avec la contribution des constructeurs automobiles, des développeurs d'applications et de l'écosystème Automated with Velodyne.

VDK est conçu pour tirer parti des capacités uniques et puissantes des derniers capteurs lidar à semi-conducteurs Velarray H800 et Velarray M1600 de Velodyne, avec la prise en charge de capteurs supplémentaires ajoutés à chaque version. Les clients disposant d'un abonnement de maintenance actif auront accès à chaque version future de VDK, qui continuera d'être mis à jour avec les dernières fonctionnalités de support matériel et de traitement offertes par Vella.

« Le kit de développement Vella accompagne les clients tout au long du cycle de vie de développement de solutions autonomes, depuis les tests et l'évaluation des capteurs jusqu'à la création de preuves de concept initiales et la démonstration d'applications complètes », a déclaré Vishal Jain, vice-président du génie logiciel, Velodyne Lidar. « VDK permet aux développeurs et aux intégrateurs de voir le monde différemment, en les connectant à la gamme complète de capacités de perception robustes fournies par Vella. Ils ont également un accès permanent à toutes les dernières innovations résultant du leadership continu de Velodyne dans le déploiement de solutions lidar dans le monde entier. VDK démontre les prouesses de Velodyne dans la fourniture de capteurs et de logiciels révolutionnaires, permettant aux entreprises de créer des solutions autonomes qui transforment nos vies grâce à la promotion d'une mobilité plus sûre ».

Dans un avenir proche, Velodyne prévoit d'étoffer l'offre du kit de développement Vella en ajoutant deux versions supplémentaires. VDK Lite offrira un ensemble plus petit des fonctionnalités de traitement les plus essentielles à un prix inférieur. VDK Enterprise fournira une gamme complète de services de personnalisation de conception, de développement de nouvelles fonctionnalités et de support pour les applications client les plus exigeantes.

Le kit de développement Vella comprend actuellement un an de support et de mises à jour logicielles. Il comporte également l'option d'une maintenance continue, avec accès à des versions logicielles et à des services supplémentaires. Pour acheter le VDK, veuillez contacter Velodyne Sales à 669.275.2526, sales@velodyne.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l’adoption de lidar, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l'activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

