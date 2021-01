Velodyne Lidar : recommande le Plan de la NHTSA pour mettre à jour le NCAP

Velodyne encourage la collaboration entre le gouvernement et l’industrie pour améliorer la sécurité des véhicules

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a recommandé aujourd’hui le Plan de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du département américain des Transports, concernant la mise à jour de son Programme d’évaluation des voitures neuves (New Car Assessment Program, NCAP). La proposition de la NHTSA ajouterait au NCAP quatre capacités du Système avancé d’assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), ce qui emboiterait le pas aux technologies de sécurité et fournirait aux consommateurs des informations indispensables.

Images show vehicle with lidar-based PAEB stopping before adult target @ 50% overlap (above) and vehicle with camera and radar-based PAEB crashing into adult target (below). (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Le NCAP est le principal programme d’information aux consommateurs, du gouvernement des États-Unis, en vue d’évaluer les performances de sécurité des véhicules. La proposition de la NHTSA d’ajouter des technologies ADAS au NCAP inclut le freinage automatique d’urgence sur piéton, la détection de sortie de voie, l’avertissement pour les angles morts, et l’intervention dans les angles morts. La proposition invite à fournir des commentaires sur la meilleure façon de développer un système de notation NHTSA pour les technologies ADAS. Elle sollicite également des observations sur des approches potentielles concernant l’affichage de ces informations sur la vignette Monroney (Monroney label) apposée sur toutes les voitures neuves afin de fournir au consommateur, des renseignements importants sur le véhicule.

« La proposition de la NHTSA peut sauver des vies. Ajouter des technologies ADAS au NCAP est un excellent pas en avant pour promouvoir les fonctionnalités de sécurité automobile, tout en sensibilisant les consommateurs aux avantages et aux limites de ces fonctionnalités », a déclaré Mircea Gradu, PhD, vice-président senior, Produits et qualité, chez Velodyne Lidar. « Avec la NHTSA et d’autres leaders de la sécurité automobile, Velodyne cherche depuis longtemps à normaliser les fonctionnalités ADAS et établir un système de notation apte à mesurer les niveaux de performance ADAS. Nous sommes impatients de travailler avec l’agence et toutes les parties prenantes pour mener à bien cette importante initiative. »

Velodyne se consacre depuis des années au test des capteurs lidar et au développement de mesures de sécurité pour les systèmes ADAS. Les nouveaux plans de la NHTSA permettent à Velodyne de partager les avancées de la société, lesquelles s’appuient sur les capacités des systèmes ADAS basés sur le lidar et offrant des performances supérieures après le coucher du soleil, un avantage non négligeable par rapport aux solutions ADAS actuelles basées sur le radar et la caméra. Le lidar est autoéclairant ; son réseau de faisceaux laser peut percevoir l’environnement avec précision, aussi bien dans l’obscurité qu’à la lumière du jour. Le lidar est depuis longtemps un capteur clé pour la conduite autonome. Velodyne applique actuellement la technologie lidar à la sécurité des véhicules ADAS, pour lesquels elle prévoit d’offrir des solutions logicielles et de système lidar, destinées à accroître de plus en plus la sécurité et la protection.

Système de notation ADAS à cinq diamants

Velodyne travaille depuis longtemps à sensibiliser les consommateurs, les entreprises, les gouvernements, les spécialistes de la sécurité publique, et les collectivités, aux avantages qu’offrent les fonctionnalités de conduite avancée, en termes de sécurité et de mobilité. Ces efforts englobent l’élaboration d’un cadre pour un système de notation à cinq diamants, visant à établir une évaluation normalisée des performances des fonctionnalités ADAS. Le système est conçu de manière à encourager la transparence sur le marché, et promouvoir l’effet positif maximal des technologies ADAS.

Le système de notation à cinq niveaux utilise des diamants pour indiquer des réalisations importantes dans la performance du système du véhicule. Les technologies ADAS fondamentales incluses dans le système de notation à cinq diamants concernent le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien de la trajectoire, le freinage automatique d’urgence, la direction automatique d’urgence, et la surveillance des angles morts.

Velodyne a présenté le système proposé pour encourager l’amélioration et la quantification des descripteurs de performance, à des organisations telles que la NHTSA, la SAE International, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), le National Transportation Safety Board (NTSB), et l’International Alliance for Mobility Testing and Standardization (IAMTS). Velodyne a élaboré un livre blanc sur le système de notation, intitulé « An ADAS Feature Rating System: Proposing a New Industry Standard » (Un système d’évaluation des fonctionnalités ADAS : proposer une nouvelle norme industrielle).

Velodyne souhaite que les résultats du système d’évaluation ADAS puissent être intégrés au Monroney label. Velodyne a soumis une proposition de vignette de notation ADAS, à la considération du gouvernement et de l’industrie. Elle est similaire à la vignette de résistance aux collisions, actuellement développée par la NHTSA, et peut être utilisée pour informer les consommateurs sur les capacités ADAS des véhicules, avant l’achat.

Améliorer l’ADAS afin de réduire les dangers pour les piétons, en conduite nocturne

Velodyne a également appelé à une augmentation des tests des performances ADAS appliqués aux scénarios nocturnes de conduite dans l’obscurité. Cet ajout permettrait de combler une lacune dans les protocoles de tests actuels, qui s’intéressent principalement aux conditions diurnes, et négligent largement les risques encourus par les piétons, dus à des systèmes ADAS dont les performances sont faibles en conditions d’obscurité profonde.

Selon les rapports de la NHTSA, plus de 6 000 piétons sont tués chaque année dans des accidents de la route aux États-Unis, la grande majorité des décès survenant dans des conditions d’obscurité. Selon des tests indépendants réalisés par la NHTSA et l’American Automobile Association (AAA), l’ADAS actuel, avec freinage automatique d’urgence sur piéton (Pedestrian Automatic Emergency Braking, PAEB), basé sur la technologie de la caméra et du radar, échoue souvent à protéger les piétons dans des conditions d’obscurité.

Pour refléter les conditions de la vie réelle, Velodyne propose d’étendre les protocoles de tests des systèmes PAEB afin d’y inclure des tests effectués dans des conditions d’obscurité profonde. Ce changement protégerait le public et fournirait aux consommateurs des informations utiles sur les capacités et les limites des différents systèmes de détection des piétons.

Cette proposition est abordée dans un livre blanc de Velodyne, intitulé « Improving Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) in Dark, Nighttime Conditions » (Amélioration du freinage d’urgence automatique sur piéton [PAEB] en conduite nocturne). Le livre blanc comprend également les résultats des tests PAEB en conduite nocturne, menés par Velodyne. Les tests ont révélé de très bons scores pour un système PAEB recourant à la technologie basée sur la caméra et le radar, de même que pour le système PAEB de Velodyne, doté du capteur Velarray H800 et du logiciel Vella™ de Velodyne. En conditions nocturnes, le système PAEB basé sur la caméra et le radar a échoué dans les cinq scénarios, tandis que le système basé sur la technologie lidar a évité la collision dans chaque situation testée.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

