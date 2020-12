Velodyne Lidar : rejoint le programme accélérateur des villes intelligentes de Qualcomm

Velodyne Lidar fait progresser l’industrie des villes intelligentes

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui avoir intégré le Programme accélérateur des villes intelligentes Qualcomm® pour promouvoir l’utilisation de la technologie lidar dans des solutions de ville intelligente. En devenant un élément de l’écosystème des villes intelligentes de Qualcomm, Velodyne travaillera plus étroitement avec Qualcomm Technologies, Inc., les gouvernements et les développeurs de solutions afin de créer des applications de ville intelligente qui améliorent les services publics et renforcent la sécurité et la qualité de vie.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201221005781/fr/

Smart city solutions can use Velodyne’s lidar sensors to measure and monitor conditions in areas such as vehicle traffic, pedestrian safety, parking space management, speed measurement, V2X communications, queue and asset management, security and more. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Les solutions de ville intelligente peuvent utiliser les capteurs lidar de Velodyne pour mesurer et suivre les conditions dans des domaines tels que la sécurité des piétons, le trafic des véhicules, la gestion des espaces de stationnement, la mesure de la vitesse, les communications V2X, la gestion des files d’attente et des ressources, la sécurité et plus encore. Les capteurs peuvent recueillir des informations en 3D extrêmement précises et détaillées concernant les individus, les véhicules, les cyclistes, les espaces publics et davantage, tout en préservant l’anonymat.

« Nous sommes ravis d’accueillir Velodyne Lidar dans le programme accélérateur des villes intelligentes de Qualcomm afin de mettre en œuvre des solutions lidar de pointe pour une compréhension transparente de l’environnement intelligent, » a déclaré Ashok Tipirneni, directeur de Qualcomm Technologies, Inc. et responsable de la gestion des produits de plateforme pour les villes intelligentes. « Les capteurs lidar et les données 3D exhaustives de Velodyne peuvent aider nos membres Smart Campus et de l’écosystème des villes intelligentes à se doter de mesures de sécurité améliorées et d’opérations rationalisées. »

Jusqu’à récemment, les technologies existantes de surveillance du trafic ITS basées sur les caméras étaient largement utilisées pour étudier le débit, l’occupation, les vitesses moyenne et ponctuelle du trafic. Cependant, alors que des capteurs alternatifs débarquent sur le marché, les faiblesses des approches basées sur la caméra deviennent plus apparentes. Ainsi, il a été prouvé que les caméras peinent dans les conditions d’éclairage faible, qu’elles sont victimes d’illusions d’optique et ne permettent pas de protéger la confidentialité des individus. Les capteurs lidar de Velodyne livrent des données 3D solides qui permettent une détection supérieure des objets et du suivi dans un large éventail de conditions d’éclairage et météorologiques. De plus, les capteurs de Velodyne ne reconnaissent pas les caractéristiques des personnes, telles que leurs visages ou la couleur de la peau, ce qui en fait un capteur idéal pour répondre aux besoins des municipalités sans compromettre la confidentialité de leurs citoyens. Avec Velodyne lidar, les applications des villes intelligentes peuvent promouvoir la sécurité, le bien-être social et l’efficacité opérationnelle.

Afin de faire une démonstration d’application en temps réel de la valeur importante que le capteur lidar de Velodyne peut apporter aux applications de ville intelligente, Velodyne et Qualcomm Technologies prévoient de déployer un capteur Velodyne sur le Smart Campus de Qualcomm. Le capteur lidar est destiné à être placé en intérieur pour suivre les individus tandis qu’ils se déplacent dans un espace public. Les données peuvent aider Qualcomm Technologies à détecter des modèles de trafic et d’utilisation pour que l’entreprise comprenne mieux les taux d’utilisation et ajustent ses installations. Velodyne a travaillé avec Infinite Computer Solutions et Seoul Robotics, un partenaire Automatisé par Velodyne, pour développer l’application.

« La combinaison du lidar de Velodyne et des capacités informatiques de pointe et 5G de Qualcomm Technologies crée un actif puissant pour les développeurs afin qu’ils concrétisent leurs concepts de ville intelligente dans une puissante solution, » a déclaré Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne Lidar. « La participation au programme accélérateur des villes intelligentes de Qualcomm nous permettra de nous connecter aux gouvernements et aux prestataires de solutions pour développer des applications de ville intelligente basées sur le lidar qui transforment l’infrastructure et les services urbains. »

Les capteurs de Velodyne offrent des données informatiques de perception enrichies qui permettent aux développeurs, villes, municipalités, agences gouvernementales et entreprises d’accélérer et simplifier le développement de modèles 3D exacts de n’importe quel environnement. Les capteurs fournissent des images haute résolution qui peuvent mesurer et analyser avec précision l’environnement. Leur résistance, leur fiabilité, leur efficacité énergétique et leur polyvalence en font les solutions idéales pour les applications de ville intelligente exigeantes.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « planifier », « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Le programme accélérateur des villes intelligentes de Qualcomm est un programme de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201221005781/fr/