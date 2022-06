Velodyne Lidar remporte le prix GeoBuiz Summit Award pour son innovation dans le domaine des technologies de cartographie

La Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne crée des cartes 3D des routes et intersections, afin de promouvoir la sécurité des collectivités dans le monde entier

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que sa Solution d’infrastructure intelligente avait remporté le prix GeoBuiz Summit Award. La solution de ville intelligente de Velodyne a été récompensée pour son excellence en matière d’innovation dans la catégorie Technologies de cartographie.

Velodyne Lidar announced its Intelligent Infrastructure Solution won the GeoBuiz Summit Award. Velodyne’s smart city solution was recognized for excellence in innovation in the Mapping Technology category. (Photo: Velodyne Lidar)

La Solution d’infrastructure intelligente, qui combine les capteurs lidar primés de Velodyne, et le logiciel d’IA, de Bluecity, crée une carte 3D en temps réel, des routes et intersections. Elle assure une surveillance et une analyse précises du trafic, qu’il n’est pas possible d’obtenir en utilisant d’autres types de capteurs, tels que les caméras, les radars, ou les boucles inductives.

La solution complète est mise en œuvre sur trois continents, grâce à des systèmes déployés au Texas, en Floride, dans le Nevada, en Californie, dans le New Jersey, dans le Missouri, et au Canada.

La Solution d’infrastructure intelligente permet aux villes et aux États d’adopter une approche proactive en matière de sécurité, en offrant des analyses multimodales en temps réel, destinées non seulement aux véhicules, mais également aux usagers de la route, vulnérables. Elle permet aux collectivités de comprendre les causes profondes des collisions évitées de justesse, le fonctionnement des feux rouges, et les différents types de comportement des usagers de la route.

En améliorant la fluidité du trafic et en réduisant les embouteillages, la Solution d’infrastructure intelligente peut accroître l’efficacité énergétique, et réduit les émissions de gaz à effet de serre, pour un avenir plus durable. En début d’année, la solution a remporté le prix de l’innovation SXSW 2022, décerné dans le cadre des conférences et festivals South by Southwest.

« La Solution d’infrastructure intelligente, de Velodyne s’est clairement démarquée parmi les systèmes de notre catégorie Technologies de cartographie », a commenté Anusuya Datta, éditrice chez Geospatial World pour le continent américain. « La solution transforme l’infrastructure, en permettant aux gouvernements d’établir un plan basé sur les données, afin de créer un réseau routier à la fois plus sécurisé et plus durable. »

« Notre solution accompagne les villes du monde entier à l’heure où elles s’efforcent de mettre en œuvre des améliorations dans les rues, des changements de politique, et des efforts pédagogiques qui protégeront les usagers de la route, vulnérables », a déclaré Sally Frykman, directrice du Marketing, chez Velodyne Lidar. « La Solution d’infrastructure intelligente promeut d’une part la mission de Velodyne, consistant à créer des technologies intelligentes pour un monde en mouvement, et d’autre part, sa vision de la science au service de la sécurité. »

La GeoBuiz Summit est un congrès unique en son genre, destiné aux dirigeants des entreprises géospatiales, et organisé par Geospatial World, média de premier plan, qui fait progresser les connaissances géospatiales au sein de l’économie et de la société mondiales. Geospatial World a récemment présenté le Dr Ted Tewksbury, PDG de Velodyne Lidar, dans un article expliquant en quoi les capteurs lidar et les logiciels de Velodyne jouent un rôle important dans diverses applications, notamment géospatiales et cartographiques, tout comme dans les domaines de la livraison du dernier kilomètre, l’industrie et la robotique, ajoutés à celui de la fabrication et des infrastructures.

Pour en savoir plus sur la Solution d’infrastructure intelligente, contacter le service des Ventes de Velodyne : 669.275.2526, sales@velodyne.com, et consultez la vidéo de présentation de l’IIS.

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires, de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences de nombreux secteurs, notamment de la robotique, l’industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes, et l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

