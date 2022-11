Velodyne Lidar signe un accord pluriannuel avec GreenValley International

Des systèmes de cartographie basés sur le lidar pour n’importe quel environnement 3D

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui un accord pluriannuel visant à fournir ses capteurs lidar à GreenValley International pour des solutions de cartographie 3D portables, mobiles et avec drone , y compris dans les environnements dépourvus de GPS. Velodyne livre déjà des capteurs à GreenValley dans le cadre de cet accord.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20221117005181/fr/

GreenValley International's LiBackpack DGC50 mobile backpack 3D mapping system equipped with Velodyne Lidar's Puck lidar sensors. Photo credit: GreenValley International

GreenValley utilise les capteurs lidar Puck de Velodyne pour fournir des capacités de perception et de navigation qui permettent à ses systèmes d’utiliser la technologie SLAM (localisation et cartographie simultanées) dans ses solutions de cartographie mobile. La possibilité de scanner sans GPS en utilisant le lidar permet aux forestiers, archéologues, ingénieurs civils et arpenteurs-géomètres de construire des ensembles de données robustes, sans préparations à l'avance ni logiciel de post-traitement complexe. Les capteurs polyvalents et économes en énergie de Velodyne permettent à GreenValley d’incorporer sa technologie dans toute une gamme de facteurs de forme, des sacs à dos aux drones/VASP, en passant par les appareils mobiles de poche, avec une utilisation possible dans un large éventail d’environnements intérieurs et extérieurs, quelles que soient la température, l’éclairage ou les précipitations.

« L’adoption des capteurs lidar de Velodyne, leaders du secteur, a permis à GreenValley d’innover et de fournir à diverses industries des solutions de cartographie 3D fiables de pointe », a déclaré le Dr Qinghua Guo, PDG de GreenValley International. « Les capteurs lidar de Velodyne sont aujourd'hui utilisés dans certains modèles de notre catalogue de produits de cartographie aérienne et portable. Nous avons reçu des retours extrêmement positifs des utilisateurs finaux, et sommes enthousiasmés à propos de nos futures collaborations. »

« GreenValley transforme plusieurs secteurs avec ses solutions innovantes et fiables de cartographie 3D basée sur le lidar » a expliqué le Dr Ted Tewksbury, PDG de Velodyne Lidar. « Grâce aux capteurs lidar de Velodyne, le catalogue de produits de cartographie aérienne et mobile de GreenValley a nettement amélioré l’efficacité du traitement de données, permettant aux clients dans le monde entier d'économiser du temps et de réduire leurs coûts. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) ouvre une nouvelle ère de la technologie autonome avec l'invention des capteurs lidar à vision périphérique en temps réel. Velodyne, leader mondial de la technologie lidar, est connu pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et les capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent la flexibilité, la qualité et les performances nécessaires pour satisfaire les besoins de nombreux secteurs, notamment la robotique, l'industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Grâce à une innovation permanente, Velodyne s'efforce de transformer des vies et des collectivités grâce aux progrès d'une mobilité plus sûre pour tous.

À propos de GreenValley International

GreenValley International est un leader des solutions complètes de levés et de cartographie 3D. Axée sur le LiDAR et la technologie de fusion d'images, GreenValley est spécialisée dans les technologies lidar, VASP (véhicule aérien sans pilote), SLAM, de photogrammétrie et d’autres technologies permettant d’obtenir une représentation numérique précise de l’espace tridimensionnel. Les systèmes d’acquisition lidar haute précision GVI, comme LiAir (VASP/voilure fixe), LiMobile (montés sur des véhicules), LiBackpack et LiPod (terrestre), contribuent à créer des villes intelligentes et à fournir des solutions intelligentes pour l’énergie, l’agriculture, la foresterie, les travaux routiers, l’information géographique, l’exploitation minière et d’autres domaines encore. LiDAR360, LiPowerline, LiStreet et les autres solutions logicielles GVI fournissent une analyse et un traitement de base pour l’édition et la visualisation précises d’un nuage de points.

