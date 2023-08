Venerable Ventures Ltd. est une société basée au Canada, qui est engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières situées au Canada. Le projet de la société comprend la propriété Trout. La société détient un droit, un titre et un intérêt de 100% dans et sur certains claims miniers, à savoir les claims Trout. La propriété est située dans la région du plateau de Nechako, division minière d'Omineca, près de Vanderhoof, en Colombie-Britannique.

