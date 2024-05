Venky's (India) Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la production d'œufs exempts de pathogènes spécifiques (SPF), à la transformation des poulets, à l'élevage de poulets de chair et de poules pondeuses, aux produits de santé animale, aux aliments pour volailles, aux extraits de graines de soja et à bien d'autres choses encore dans le secteur de la volaille. Les secteurs d'activité de la société comprennent la volaille et les produits avicoles, les produits de santé animale et les graines oléagineuses. Le secteur de la volaille et des produits avicoles produit et vend des poussins, des poulets de chair commerciaux adultes, des poulets transformés, des œufs SPF, des aliments pour volailles et d'autres produits avicoles divers. Le segment des produits de santé animale produit et vend des médicaments et d'autres produits de santé pour les oiseaux. Le segment des graines oléagineuses produit et vend de l'huile de soja raffinée comestible et des tourteaux de soja déshuilés. Les produits de santé animale de la société comprennent des suppléments nutritionnels, des liants de toxines, des aliments pour poussins précoces, des toniques hépatiques, des acidifiants, des stimulateurs de croissance, des toniques ferriques, des antibiotiques, des anticoccidiens, des antimycoplasmes, des vermifuges, des anti-goutteux, des électrolytes et des certifications.

Secteur Pêche et agriculture