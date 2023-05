Venky's India enregistre une chute de 56 % de son bénéfice au quatrième trimestre en raison de la hausse du coût des aliments pour animaux et de la baisse des ventes

Le bénéfice trimestriel de Venky's India Ltd a diminué de plus de moitié, en raison d'une forte hausse du coût des ingrédients pour l'alimentation des volailles et d'une baisse des ventes, a annoncé la société mercredi.

Venky's, l'une des plus grandes entreprises de volaille en Inde, a déclaré que son bénéfice consolidé après impôts pour le trimestre de mars a chuté de 56% à 252,3 millions de roupies (3,1 millions de dollars).

Le revenu total des opérations a diminué de 15 % pour atteindre 10,42 milliards de roupies.

Alors que les revenus de son segment des oléagineux, le plus important en termes de ventes, ont chuté de près de 25 %, la baisse dans le secteur de la volaille, son deuxième segment le plus important, a été beaucoup plus faible (3 %).

Toutefois, les marges bénéficiaires du secteur de la volaille ont été "gravement affectées" par la forte augmentation des prix des ingrédients clés de l'alimentation des volailles, tels que le soja et le maïs, a déclaré la société.

En conséquence, ses marges bénéficiaires de base se sont contractées, passant de 6,99 % à 3,26 %.

La production excessive d'œufs est un défi pour le secteur, selon les analystes, qui ajoutent que la baisse de la production améliorera la réalisation et la rentabilité.

La société a déclaré que les projets d'expansion de sa division Animal Health Products dans l'État occidental de Maharashtra sont en bonne voie et que la construction devrait être achevée d'ici juin.

Venky's a recommandé un dividende de 6 roupies par action pour l'exercice 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Les actions de l'entreprise de volaille ont chuté de 2,78 % après la publication des résultats, avant de réduire les pertes à 0,5 % à 13 h 42 (heure de l'Est).

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)