Ventas, Inc. est spécialisé dans la détention et la gestion d'établissements sanitaires et médico-sociaux. A fin 2022, le portefeuille du groupe est composé de près de 1 237 actifs répartis essentiellement entre maisons de repos (802), immeubles de cabinets médicaux (327), centres de réadaptation et de soins de longue durée (36), laboratoires et centres de recherches (32), établissements de soins spécialisés (16) et centres médico-chirurgicaux (13). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (88,5%), Canada (10,9%) et Royaume Uni (0,6%).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé