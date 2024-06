Le seul distributeur de mobilier et de décoration en ligne coté exécute avec brio sa stratégie de croissance rentable en Europe alors que la plupart de ses concurrents sont affectés par le contre-coup de la crise sanitaire et les problématiques de pouvoir d’achat. Au cœur du succès, la consistance d’un management actionnaire et d’une stratégie de distribution 100% en ligne qui place au centre la satisfaction client. En s’appuyant, notamment, sur une logistique et une relation clients internalisée. Entretien à l’occasion de la publication des résultats semestriels du Groupe.

Sacha Vigna, que faut-il surtout retenir des résultats semestriels que vous avez publié aujourd’hui ?

"Ces résultats de très bonne facture (NDLR : CA+11%, ROC+75% et RN+112%) démontrent une fois de plus la solidité et la pertinence de notre modèle d’affaires « Direct to consumer ». Ce modèle repose sur notre amélioration continue et méticuleuse de ce qui fait notre force : une plateforme logistique experte des gros colis et un ERP propriétaire et évolutif nous permettent d’assurer, en interne, la plus grande satisfaction client. Ces résultats confirment notre capacité à dupliquer notre modèle à l’international, que ce soit en vente directe ou via notre place de marché (décoration et petit mobilier) lancée en 2022. L’international représente désormais plus de la moitié des ventes du Groupe et les 11 pays ouverts affichent une croissance rentable. Par ailleurs, ces résultats sont annoncés au moment où nous relançons la marque Habitat, une marque iconique sur le segment premium accessible qui nous allons exploiter uniquement en ligne. Enfin, nous avons présenté à cette occasion de nouveaux objectifs de croissance et de marge à moyen terme."

Source : présentation société du 18 juin 2024

Quels sont vos nouveaux objectifs moyen terme ? Rappelons que vous visiez jusqu’ici 320 M€ de CA d’ici 2026…

"Compte tenu d’un environnement de consommation morose, notre objectif 2026 devenait un peu trop ambitieux. Nous l’avons donc revu à 280 M€ en 2026 et 400 M€ en 2029 en y ajoutant des objectifs de marge élevés de 12% en 2026 et 14% en 2024. La montée progressive de la marge opérationnelle sera facilitée par la contribution directe et entière de nos commissions sur les ventes de la place de marché et aux effets d’échelle d’une croissance annuelle à deux chiffres. Par ailleurs, même si cela prendra quelques années, la reprise de la marque Habitat pourrait doper nos ventes et nos marges compte tenu de son positionnement premium accessible."

Quel est la raison de votre intérêt pour la marque Habitat ?

"Le point faible de notre modèle était la notoriété de la marque Vente-unique.com. Ce sujet sera résolu avec la reprise d’Habitat qui est une marque extrêmement connue, en France et même à l’international, ce qui est rare dans l’univers du meuble. Il s’agit pour Vente-unique.com d’une opportunité unique de relancer cette marque iconique qui nous apporte une offre premium accessible et nous permettra d’adresser tout type de clientèle moyennant un risque financier limité. En effet, nous allons dans un premier temps louer la marque 50 K€ par mois, avec une option d’achat exerçable à tout moment pendant une durée de 3 ans à partir d’octobre 2024, qui nous permettrait d’en devenir propriétaire en déboursant 15 M€ auprès de notre société mère, CAFOM. Sans compter que même si Habitat a son site dédié, déjà lancé le 13 juin, ses produits seront également vendus sur le site Vente-unique.com de façon à en compléter l’offre et à en augmenter le trafic."

Quelle est votre ambition pour Habitat en termes de chiffre d’affaires et de résultat ?

"Il est très difficile de faire des prévisions. Je peux juste vous dire que nous mesurons chaque jour la notoriété, l’attente des consommateurs et les retombées médiatiques autour d’Habitat. Historiquement, la marque a généré de l’ordre de 400 M€ de CA dans les années 80, 140 M€ quand elle était exploitée par CAFOM, et 70 à 80 M€ lorsqu’elle était exploitée sous licence ces dernières années avec un modèle de distribution hybride magasins/internet, dont 10 à 15 M€ sur le seul site internet. En termes de résultat, la marge brute est attendue supérieure sur les produits Habitat, en face desquels nous prévoyons des coûts variables légèrement supérieurs à ce que nous connaissons actuellement avec la marque Vente-unique.com. Nous n’héritons d’aucun coût fixe. Nous avons commencé par recruter 5 personnes pour démarrer et nous prévoyons un recrutement pour chaque 1.2 M€ de vente supplémentaire, contre plutôt 1 M€ sur Vente-unique.com. Nous allons concevoir de nouveaux produits, sachant que nous connaissons tous les fournisseurs actuels. Une nouvelle collection est prévue dès septembre. En attendant, nous disposons de stocks existants pour dédommager les clients lésés par l’ancien propriétaire et réaliser les premières ventes."

Des offres complémentaires pour s’adapter à un marché morose