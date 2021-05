VENTE-UNIQUE.COM : relève ses objectifs annuels

Au second trimestre (clos fin mars) de son exercice 2020-2021, Vente-Unique.com a enregistré une croissance de 75% à 44,26 millions d'euros, portant le chiffre d'affaires semestriel à 88,4 millions d'euros (+72%). "Cette dynamique de croissance confirme l'accélération du mouvement de digitalisation du marché européen du meuble, lié à la crise sanitaire. Elle vient également couronner de succès des investissements mis en œuvre par Vente-unique.com, notamment à travers l'optimisation de sa chaine logistique", s'est félicité le site de vente de décoration.



Sur 6 mois, la croissance en France a été de 61%. En Europe du Sud, elle a été de 67%, et est même montée à 95% en Europe du Nord et de l'Est.



Fort de sa performance, Vente-Unique.com s'attend à ce que sa marge d'Ebitda ajusté semestriel soit en nette amélioration par rapport au premier semestre 2019-2020 (5,1% du chiffre d'affaires), et supérieure à celle du second semestre 2019-2020 (10,9%).



L'enseigne s'est également fixée comme objectif de réaliser entre 30% et 40% de croissance sur l'ensemble de l'exercice clos à fin septembre 2021, soit un chiffre d'affaires annuel de plus de 150 millions d'euros, en tenant compte d'un effet de base plus exigeant au cours du second semestre (+40% en 2019-2020).