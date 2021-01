VENTE-UNIQUE.COM : publie de très bons résultats pour l'exercice 2019-2020

Vente-Unique.com gagne plus de 6% cet après-midi à 13,70 euros, dans le sillage de résultats annuels "exemplaires". Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier a en effet enregistré sur l'exercice 2019-2020 (clos le 30 septembre 2020) un chiffre d'affaires de 118,9 millions d'euros, soit un croissance de son activité de 24%, dépassant ainsi ses objectifs et la barre symbolique des 100 millions pour la première fois. Sa marge d'EBITDA ajusté est de 8,4%, en hausse de 0,9 point sur un an, et son résultat net a crû quant à lui de 67%, pour s'établir à 4,7 millions d'euros.



Sacha Vigna, le Directeur Général du groupe, s'est félicité de cette performance : "Cette année, nos résultats à nouveau exemplaires sont le fruit de notre parfaite préparation à la forte accélération de la transition numérique du marché du meuble qui a été accentuée par la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir mis en place une chaîne logistique robuste et optimisée au cœur de notre stratégie et nous ayant permis d'absorber la forte demande enregistrée au second semestre 2020, de maîtriser nos coûts et surtout de satisfaire toujours davantage nos clients."



Après un premier semestre en croissance modérée (+5%) du fait de l'émergence de la crise sanitaire (difficultés temporaires d'approvisionnement en Asie puis choc lié au 1er confinement), le second semestre a marqué une accélération très nette du mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins physiques vers les acteurs du e-commerce. Vente-unique.com a ainsi vu son taux de croissance monter à +44% sur la second moitié de l'exercice.



La France (66,5 millions d'euros, +19,4%), l'Europe du Nord et de l'Est (35,6 millions d'euros, +42,3%) et l'Europe du Sud (16,8 millions d'euros, +10,7%) ont participé à cette solide dynamique.



Du côté des finances du groupe, au 30 septembre 2020, Vente-unique.com disposait d'une trésorerie de 18 millions d'euros, pour 3,5 millions de dettes financières (hors dettes comptables sur loyers) et 18,5 millions de fonds propres. Une situation que LCM juge "tout simplement excellente".



Le site d'ameublement versera par ailleurs un dividende de 28 centimes par action (+75% sur un an), offrant ainsi un rendement de 2,2%.



De plus, les premières semaines du nouvel exercice ont témoigné d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme sensiblement supérieur à celui du second semestre 2019-2020. Dans ce contexte, Vente-unique.com a pour ambition d'atteindre son objectif de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avant fin septembre 2022.



Face à de tels résultats, LCM a relevé son objectif de cours à 15,1 euros (contre 13,1 euros précédemment) et maintenu sa recommandation à l'Achat sur le titre. Le broker a également relevé sa prévision de BPA 2021 de 5,1%.