Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext - CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays- Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

L'activité E-commerce est portée par une dynamique toujours forte à l'international, avec une progression remarquable des ventes de 26,5% en Europe du Nord et de l'Est et de 22,7% en Europe du Sud par rapport à la même période l'année dernière. Enfin, la croissance en France demeure toujours solide et résiliente (+5,5%) malgré un contexte plutôt morose.

Vente-unique.com réalise la performance de maintenir une forte dynamique commerciale depuis le début de l'exercice, avec un rythme de croissance à deux chiffres, dans un contexte toujours difficile pour la consommation des ménages et marqué par un certain attentisme en France en raison de la forte actualité électorale. Le volume d'affaires global sur les 9 premiers mois de l'exercice affiche ainsi une forte progression de 17,7% et atteint 172,6 M€, porté par les belles performances réalisées à l'international et la montée en puissance continue de la place de marché.

