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VENTE-UNIQUE.COM

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Vente Unique com : Document AMF CP. 2023DD888640

13/03/2023 | 18:19
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2023DD888640

10 mars 2023

FR0010766667 - DD155574

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

vigna sacha, Directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VENTE-UNIQUE.COM

LEI : 969500QGLYZDJ8QZOT70

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.9700 Euro

VOLUME : 191.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.9700 Euro

VOLUME : 191.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vente-Unique.com SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:18:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 152 M 162 M -
Résultat net 2023 4,80 M 5,12 M -
Tréso. nette 2023 16,5 M 17,6 M -
PER 2023 18,3x
Rendement 2023 5,46%
Capitalisation 86,2 M 92,0 M -
VE / CA 2023 0,46x
VE / CA 2024 0,43x
Nbr Employés 146
Flottant 29,5%
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 8,97 €
Objectif de cours Moyen 12,00 €
Ecart / Objectif Moyen 33,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sacha Vigna Chief Executive Officer & Director
Herve Giaoui Chairman
Lucie Crouzet Director & Marketing Director
Guy-Alain Germon Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VENTE-UNIQUE.COM-15.85%92
NITORI HOLDINGS CO., LTD.-8.83%13 015
WILLIAMS-SONOMA, INC.4.94%8 028
RH-2.79%5 726
DUNELM GROUP PLC26.86%3 020
BRISCOE GROUP LIMITED3.26%651